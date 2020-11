Cosa cambia da PS4 a PS5? Caratteristiche e differenze

PlayStation 5 sta per arrivare sugli scaffali, dando il via ad una nuova generazione di console. Sebbene rappresenti l'evoluzione di PlayStation 4, sul mercato da ben sette anni, quest'ultima non sarà abbandonata e continuerà ad essere supportata almeno fino al 2022.

Se siete curiosi di conoscere le differenze che intercorrono tra le due console, allora siete nel posto giusto. Partiamo dalla cosa più ovvia e più importante: essendone la diretta evoluzione, PlayStation 5 è più potente sia di PlayStation 4, sia della sua variante premium (PlayStation 4 Pro), ed è in grado di offrire una qualità grafica e delle prestazioni nettamente superiori. In aggiunta, PS5 offrirà il supporto al Ray-Tracing, all'output in 8k e la possibilità di raggiungere un framerate di 120fps su televisori compatibili, tutte caratteristiche assenti su PS4 e PS4 Pro.

PlayStation 5: Specifiche tecniche ufficiali

CPU : x86-64-AMD Ryzen Zen 2, 8 Cores/16 Threads, Frequenze Variabili fino a 3.5 GHz

: x86-64-AMD Ryzen Zen 2, 8 Cores/16 Threads, Frequenze Variabili fino a 3.5 GHz GPU: basata su architettura AMD Radeon RDNA 2, Accelerazione Ray Tracing, Frequenze Variabili fino a 2.23 GHz (10.3 TFLOPS)

basata su architettura AMD Radeon RDNA 2, Accelerazione Ray Tracing, Frequenze Variabili fino a 2.23 GHz (10.3 TFLOPS) Memoria di Sistema : GDDR6 16GB, 448GB/s Bandwidth

: GDDR6 16GB, 448GB/s Bandwidth SSD : 825GB, 5.5GB/s Velocità di lettura (Raw)

: 825GB, 5.5GB/s Velocità di lettura (Raw) Drive Ottico : Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV

: Ultra HD Blu-ray (66G/100G) ~10xCAVBD-ROM (25G/50G) ~8xCAVBD-R/RE (25G/50G) ~8xCAVDVD ~3.2xCLV Dischi di gioco PS5 : Ultra HD Blu-ray fino a 100GB

: Ultra HD Blu-ray fino a 100GB Video Out : Porta HDMI, supporto alle TV 4K 120Hz, alle TV 8K e al VRR (specificato dallo standard HDMI ver.2.1)

: Porta HDMI, supporto alle TV 4K 120Hz, alle TV 8K e al VRR (specificato dallo standard HDMI ver.2.1) Audio : "Tempest" 3D AudioTech

: "Tempest" 3D AudioTech Dimensioni PS5 con lettore di dischi : 390mm x 104mm x 260mm, base esclusa

: 390mm x 104mm x 260mm, base esclusa Dimensioni PS5 Digital Edition : 390mm x 92mm x 260mm, base esclusa

: 390mm x 92mm x 260mm, base esclusa Peso : 4,5 Kg per PS5 con lettore di dischi, 3,9 Kg per PS5 Digital Edition

: 4,5 Kg per PS5 con lettore di dischi, 3,9 Kg per PS5 Digital Edition Consumi : 350W per PS5 con lettore di dischi, 340W per PS5 Digital Edition

: 350W per PS5 con lettore di dischi, 340W per PS5 Digital Edition Input/Output: Porta USB Type-A (Hi-Speed USB), Porta USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps), due Porte USB Type-C (Super-Speed USB 10Gbps)

Network: Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axBluetooth 5.1

PlayStation 5 sarà venduta in due modelli differenti: quello base, munito di lettore di dischi, proposto al prezzo di 499,99 euro; la Digital Edition, priva del lettore di dischi, a 399,99 euro. Rispetto a PlayStation 4, PS5 monta un SSD da 825 GB customizzato ad altissima velocità, con un'impressionante velocità di lettura pari a 5,5 GB/S: ciò comporta caricamenti fulminei e tempi di attesa nei videogiochi quasi azzerati. Un vantaggio incredibile rispetto ai vari modelli di PlayStation 4, dotati di hard disk tradizionali con tagli che spaziano da 500G a 1TB.

Tecnicamente, PlayStation 4 e PS4 Pro sono molto inferiori rispetto alla console di prossima generazione.

PlayStation 4: Specifiche tecniche ufficiali

Processore principale : Processore personalizzato single-chip | CPU: x86-64 AMD "Jaguar", 8 core | GPU: 1,84 TFLOPS, motore grafico basato su AMD Radeon

: Processore personalizzato single-chip | CPU: x86-64 AMD "Jaguar", 8 core | GPU: 1,84 TFLOPS, motore grafico basato su AMD Radeon Memoria RAM : GDDR5 da 8 GB

: GDDR5 da 8 GB Spazio di archiviazione : 500 GB, 1 TB

: 500 GB, 1 TB Dimensioni esterne : circa 265 x 39 x 288 mm (esclusa parte più sporgente)

: circa 265 x 39 x 288 mm (esclusa parte più sporgente) Peso : circa 2,1 Kg

: circa 2,1 Kg Unità BD/DVD : (sola lettura) BD × 6 CAV DVD × 8 CAV

: (sola lettura) BD × 6 CAV DVD × 8 CAV Ingresso / Uscita : 2 porte USB Super-Speed (USB 3.1 Gen1), 1 porta AUX

: 2 porte USB Super-Speed (USB 3.1 Gen1), 1 porta AUX Rete : 1 Ethernet(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.0

: 1 Ethernet(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.0 Alimentazione : AC 100-240 V, 50/60 Hz

: AC 100-240 V, 50/60 Hz Consumo energetico : Max. 165 W

: Max. 165 W Uscita AV: porta di uscita HDMI (output HDR supportato)

PlayStation 4 Pro: Specifiche tecniche ufficiali

Processore principale : Processore personalizzato single-chip | CPU: x86-64 AMD "Jaguar", 8 core | GPU: 4,20 TFLOPS, motore grafico basato su AMD Radeon

: Processore personalizzato single-chip | CPU: x86-64 AMD "Jaguar", 8 core | GPU: 4,20 TFLOPS, motore grafico basato su AMD Radeon Memoria RAM : GDDR5 da 8 GB

: GDDR5 da 8 GB Spazio di archiviazione : 1 TB

: 1 TB Dimensioni esterne : circa 295 x 55 x 327 mm (esclusa parte più sporgente)

: circa 295 x 55 x 327 mm (esclusa parte più sporgente) Peso : circa 3,3 Kg

: circa 3,3 Kg Unità BD/DVD : (sola lettura) BD × 6 CAV DVD × 8 CAV

: (sola lettura) BD × 6 CAV DVD × 8 CAV Ingresso / Uscita : 3 porte USB Super-Speed (USB 3.1 Gen1), 1 porta AUX

: 3 porte USB Super-Speed (USB 3.1 Gen1), 1 porta AUX Rete : 1 Ethernet(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.0

: 1 Ethernet(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth v4.0 Alimentazione : AC 100-240 V, 50/60 Hz

: AC 100-240 V, 50/60 Hz Consumo energetico : Max. 310 W

: Max. 310 W Uscita AV: porta di uscita HDMI (supporta 4K/HDR), Porta Digital Out (Ottica)

Infine, è importante chiarire alcuni dettagli in merito alle compatibilità.. D'altro canto,grazie alla funzione di retrocompatibilità., mentre il DualShock 4 può essere usato su PS5 per giocare ai titoli di PS4 in retrocompatibilità., ma la PlayStation Camera no: è però possibile utilizzarla su PS5 con un adattatore ufficiale di Sony, richiedibile gratis mediante questa procedura . PS Move e PlayStation VR Aim Controller funzionano sui giochi PS VR supportati su PS5. Gli Headset Wireless Platinum e Gold, così come tutte le cuffie di terze parti che si connettono via USB o jack audio, funzionano su PS5. La companion app per le cuffie non è compatibile con PS5