Cosa sono e come funzionano le abilità Favola in Lies of P?

Le Abilità Favola in Lies of P sono direttamente collegate al nostro equipaggiamento e, oltre che aumentare la nostra potenza offensiva o difensiva, possono essere combinate fra loro per rispecchiare lo stile di combattimento che più preferiamo.

Ogni arma che compone l'arsenale di Lies of P, salvo quelle speciali correlate alle anime dei boss, spicca per una dualità imprescindibile che le vede composte da due elementi. Essi agiscono assieme ma sono tra loro ben diversi. Stiamo parlando di lama e impugnatura.

Ciascuna di esse possiede caratteristiche uniche e, soprattutto, conferisce al protagonista abilità uniche. In particolare, queste due componenti dell'armamentario possono sprigionare ciascuna una propria Abilità Favola.

Quando si parla di Abilità Favola, ci si riferisce a tecniche particolari che il giocatore può attivare premendo un tasto dopo aver riempito gli slot del relativo indicatore speciale. Esistono numerose lame e impugnature, che possono essere combinate fra loro per sbizzarrirsi nella creazione di altrettante varianti strategiche in battaglia.

Le abilità Favola della lama tendono a potenziare i colpi inflitti in termini di danni, arrivando anche a far barcollare i nemici. Le abilità Favola delle impugnatore invece, possono conferire boost temporanei alla potenza d'assalto degli attacchi standard, focalizzarsi sull'assetto difensivo o anche trasformare l'arma in dotazione.

Per approfondimenti sul gioco, tra cui ulteriori riflessioni su abilità e sistema di combattimento, vi raccomandiamo di non perdervi la nostra recensione di Lies of P.