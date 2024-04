Cosa comprare per la Switch? Gli accessori indispensabili per giocare al top

Quali sono i migliori accessori per Nintendo Switch? Il mercato offre numerosi prodotti, dalle custodie per il trasporto a controller alternativi, senza dimenticare schede di memoria, dock e supporti per organizzare la postazione di gioco. Ecco 5 accessori per Switch che non potete non avere.

Custodia da trasporto Orzly

Organizer giochi Blocco ?

Scheda MicroSD 128GB

Torre Organizer

Volante Mario Kart

VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON Immancabile,Questa custodia è disponibile in vari colori come nero, viola, rosso, arancione, rosa e giallo, l'interno è imbottito e non mancano capienti tasche per cavi e schede gioco. VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON Un cubo a forma di blocco giallo "?" che si apre a ventaglio e contiene tutto lo spazio necessario per ospitare fino aDisponibile anche nelle versioni rosso (Super Mario) e verde (Luigi). VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON Beni con la MicroSD ufficiale Nintendo e Sandisk.Una scheda di un brillante colore colore rosso acceso e personalizzata con la sagoma del fungo di Super Mario.. Mamma mia!Questa torre presenta lo spazio per la console, per i controller e per i giochi, tutto perfettamente organizzato in uno spazio ridotto e compatto.Da HORI ecco il, caratterizzato dai tipici colori rosso e blu della mascotte Nintendo.Oltre al volante (con tasto esclusivo per lanciare gli oggetti) è inclusa anche una pedaliera a due pedali.

