Cosa hanno in comune Final Fantasy 16 e Final Fantasy 14?

Final Fantasy XVI e Final Fantasy XIV sono due prodotti molto diversi, il primo single player e il secondo multiplayer, ma condividono molto più che Naoki Yoshida come leader del progetto.

Entrambi hanno in comune lo stesso team di sviluppo: molti degli elementi della Creative Business Unit III hanno lavorato attivamente alla sedicesima fantasia finale e proprio per questo si notano alcune inevitabili somiglianze con il pluripremiato MMORPG online. Ve ne segnaliamo tre in particolare.

Le sembianze degli Eikon in Final Fantasy XVI

A livello artistico, gli Eikon sono imponenti e maestose creature che, pur nella loro regalità, incutono timore nello sguardo di chi le osserva. Chi ha giocato a Final Fantasy XIV Online riconoscerà immediatamente l’impronta del team di sviluppo, soprattutto quando si tratta di Garuda, Ifrit e Titan, che molto hanno a che spartire con le loro controparti nel sedicesimo episodio della saga.

Una regione desertica di Final Fantasy XVI assomiglia a Thanalan

C’è una precisa area di Final Fantasy XVI, chiamata “Fields of Corava” in inglese, che omaggia non poco l’area desertica di Thanalan in Final Fantasy XIV, la regione di Aldenard che si trova nel versante sud di Eorzea, vicino alla città-stato di Ul’dah. Le sterpaglie, la flora che riveste il territorio, i colori della terra… tutti questi richiami lasciano emergere con chiarezza la mano della Creative Business Unit III.

Il Guerriero della Luce e Clive

Anche il design del protagonista di Final Fantasy XVI, seppure in chiave più oscura, richiama quello del Guerriero della Luce in Final Fantasy XIV. Confrontando i volti, infatti, notiamo una certa somiglianza fra i due eroi, ciascuno con un gravoso compito da portare a termine: risollevare le sorti dell’umanità. In Final Fantasy XVI Clive potrà adoperare numerose abilità, molte delle quali derivate direttamente dagli Eikon che fronteggerà e sconfiggerà nel corso del proprio cammino. Alcune di queste, che possono persino essere combinate fra loro, hanno delle animazioni che ricordano alcune delle classi introdotte in Final Fantasy XIV

Di omaggi come questi ne troveremo diversi nel corso del gioco, come ad esempio la presenza di un Orchestrion, ben noto ai giocatori della quattordicesima iterazione della serie. Si tratta di una sorta di jukebox per il quale collezionare spartiti musicali, così da riprodurre a proprio piacimento il brano che si desidera ascoltare. Nel Rifugio di Cid in Final Fantasy XVI ne ritroveremo uno dalle fattezze identiche a quello di Final Fantasy XIV.

E voi, quali altre somiglianze avete notato? Vi ricordiamo che Final Fantasy XVI è previsto uscire il 22 Giugno 2023 in esclusiva temporanea su PlayStation 5 (e secondo recenti dichiarazioni Final Fantasy 16 doveva uscire anche su PS4), avrà un sistema di combattimento full-action e una trama da montagne russe. Final Fantasy 16 promette epica titanica e azione sfrenata, come vi raccontiamo nel nostro provato di 4 ore.