Cosa avranno in comune Wasteland 3 e The Outer Worlds? Lo svela inXile

Il boss di inXile Entertainment, Brian Fargo, è tornato a parlare di Wasteland 3 per svelare quella che, a suo dire, sarà un'importante caratteristica di gameplay e narrativa che il suo ambizioso GDR avrà in comune con The Outer Worlds.

Ai microfoni di GamingBolt, il massimo rappresentante della sussidiaria degli Xbox Game Studios ha riferito che "la nostra stretta relazione con i ragazzi di Obsidian ha molti vantaggi, uno dei quali risiede nel poter accedere agli strumenti che hanno utilizzato per dare forma ai dialoghi di The Outer Worlds, ce ne stiamo servendo per creare una storia molto più profonda e interconnessa di quanto avremmo potuto fare in passato".

A detta di Fargo, quindi, Wasteland 3 mutuerà da The Outer Worlds uno degli elementi che hanno contribuito a elevare l'esperienza ludica e narrativa della commedia spaziale di Obsidian, vale a dire il suo sistema di dialoghi. Stando sempre al boss di inXile, tutto ciò si tradurrà in "decisioni RPG e scelte autoriali ancora più profonde, che poi sono da sempre il tratto distintivo della serie. Vi abbiamo trascorso molto tempo per realizzarle, ma abbiamo un team di scrittori che si occuperà di tutto e offrirà agli utenti la possibilità di essere ripagati da ciascuna scelta compiuta nel gioco".

Un piccolo assaggio di ciò che ci attende per il 19 maggio, con l'uscita del titolo su PC, PS4 e Xbox One, lo abbiamo avuto di recente con l'analisi della Beta di Wasteland 3 a firma di Tommaso "Todd" Montagnoli.