Cosa contiene Kingdom Hearts All in One Package?

Con la grande mole di gioco pubblicati dall'esordio nel 2002, tra capitoli principali, spin-off e raccolte, la serie di Kingdom Hearts è tra le più prolifiche del panorama videoludico. Il rischio però è quello di fare confusione tra la moltitudine di titoli realizzati da Square Enix in due decenni.

Se però un giocatore intende avvicinarsi per la prima volta alle avventure di Sora, una soluzione per avere a portata di mano l'intera saga ce l'ha: acquistare Kingdom Hearts All In One Package, la raccolta definitiva del franchise disponibile su PlayStation 4 dal 17 marzo 2020. Si tratta del modo migliore per avere in un colpo solo tutti i giochi di Kingdom Hearts (più i riassunti video di alcuni spin-off) usciti fino all'ultimo capitolo principale del 2019, Kingdom Hearts III.

Nello specifico, l'All In One Package contiene non solo il terzo episodio, ma anche Kingdom Hearts: The Story So Far, a sua volta una compilation delle raccolte pubblicate fino a quel momento, vale a dire Kingdom Hearts 1.5+2.5 ReMIX e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue. Per dettagli ancora più approfonditi eccovi inoltre i singoli contenuti di Kingdom Hearts All In One Package per PS4.

Da tenere tuttavia presente che nella raccolta non è incluso il DLC ReMind di Kingdom Hearts III, all'epoca uscito solo un paio di mesi prima. Per ovvie ragioni temporali non è presente nemmeno Kingdom Hearts Melody of Memory, ulteriore spin-off arrivato alla fine del 2020 ma comunque non fondamentale per comprendere l'intera storia della serie.

Una volta messo mano sopra l'All In One Package, infine, scoprire in che ordine giocare i Kingdom Hearts potrebbe essere molto utile per non perdersi nessun passaggio rilevante della trama.