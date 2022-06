Cosa contiene NieR Automata The End of YoRHa Edition per Nintendo Switch?

Una delle notizie più importanti emerse dal Nintendo Direct Mini del 28 giugno 2022, nel quale hanno trovato spazio numerosi update e nuovi annunci, è sicuramente stata quella relativa al J-RPG NieR Automata e alla sua edizione The End of YoRHa in arrivo su Nintendo Switch. Ma cosa comprenderà questa versione ottimizzata per la console di Kyoto?

L’opera sviluppata da Platinum Games e firmata dal genio creativo di Yoko Taro approderà su Nintendo Switch il prossimo 6 ottobre 2022, offrendo ai suoi acquirenti l’esperienza del gioco base e i contenuti del DLC 3C3C1D119440927. Quest’ultimo, accessibile dopo aver raggiunto un certo punto della trama principale, porta con sè nuove sfide sotto forma di tre arene e altrettanti costumi alternativi basati sui personaggi di NieR Replicant.

Completo alternativo vedo-non-vedo per 2B

Completo alternativo ragazzo per 9S

Completo alternativo distruttore per A2

A gioco uscito sarà inoltre possibile scaricare il DLC 6C2P4A118680823, un add-on gratuito ed esclusivo per i possessori di Nintendo Switch che include costumi e accessori con cui modificare i personaggi. Come se non bastasse, questo pacchetto offrirà anche un paio di skin per il proprio pod basate sul popolare gioco mobile NieR Re[in]carnation. Infine, per quel che riguarda la versione retail, i giocatori potranno contare su una copertina reversibile realizzata da Akihiko Yoshida e da Koda Kazuma.

Nel caso foste interessati a questa versione in arrivo sulla console della grande N, vi ricordiamo che NieR Automata è disponibile al preacquisto sul Nintendo eShop al prezzo di 39.99 euro, il gioco uscirà (formato fisico e digitale) il 6 ottobre 2022. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche la nostra recensione di NieR Automata, che oltre a definire il gioco come un ibrido galvanizzante ne elogia l’esaltazione del puro gameplay.