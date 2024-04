Cosa devo controllare prima di comprare una PS5 usata? 5 cose da sapere

Come vi abbiamo più volte suggerito su queste pagina, acquistare una PS5 o PS5 Slim usata è sicuramente una buona idea per risparmiare ma bisogna prestare attenzione e verificare con premura quello che stiamo comprando, per evitare di ritrovarsi tra le mani una console magari danneggiata o in generale un prodotto non all'altezza delle aspettative.

Pagate sempre con metodi sicuri e tracciabili

Mai pagare in contati perfetti sconosciuti e mai inviare denaro con sistemi non tracciabili a persone che non conoscete. Sembra una regola banale ma in realtà è sempre bene tenere gli occhi parte. Non inviate inoltre acconti con la promessa di saldare il totale in un secondo momento. Il bene si paga subito, per intero, con metodi di pagamento sicuri e tracciabili, che offrano garanzie di rimborso e sopratutto la certezza di scoprire dove siano finiti i soldi in caso di problemi con il venditore.

Attenzione a eventuali graffi o danni estetici

Graffi vistosi, bozze, vernice scolorita o altre imperfezioni estetiche potrebbero essere sintomo di incuria, la console potrebbe non essere stata tenuta nel migliore dei modi e magari ha preso qualche botta accidentale. Sempre meglio acquistare console perfettamente integre in ogni loro parte, anche a costo di spendere qualcosina in più.

Occhio al prezzo, se è troppo basso non va bene

PS5 Slim a 200 euro? Impossibile! Così come non esistono Rolex usati a 1.000 euro ovviamente non esistono PlayStation 5 a 100 euro o 150 euro. Il prezzo di un buon usato deve essere più basso del 20% o 30%, sconti superiori al 50% non sono comuni, certamente non sono indice di truffa ma devono farvi scattare un campanello d'allarme.

Controllate sempre che la console funzioni

Sempre, e comunque. Se l'acquisto avviene a distanza fatevi mandare video della console in fase di accensione e mentre sta facendo girare giochi e applicazioni. Non fatevi scrupoli e chiedete al venditore qualsiasi informazione possa esservi utile per comprendere se la console funziona bene in ogni suo aspetto. Pretendete chiarezza anche sulla presenza o meno di eventuali accessori originali e/o compatibili.

Se possibile, incontratevi di persona per concludere l'acquisto

L'acquisto di persona non è ovviamente una garanzia di sicurezza assoluta ma almeno avrete modo di vedere dal vivo la console e assicurarvi che non abbia problemi. Se vi incontrate con un venditore contattato online assicuratevi di farlo in pieno giorno, in un posto frequentato e ricordatevi: niente scambio di denaro a mano, si paga solo con metodi tracciabili.

