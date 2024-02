Cosa fare se il controller PS5 non si connette o si disconnette spesso?

Può capitare che il DualSense non si connetta correttamente alla PlayStation 5 oppure che il controller si disconnetta spesso. Come fare per risolvere questo fastidioso problema? Ecco alcune soluzioni che potete mettere in atto prima di ricorrere al servizio di assistenza.

Se il DualSense non si connette o si disconnette frequentemente, potete provare prima di assicurarvi che la batteria sia completamente carica, in caso contrario provvedete a caricare correttamente il DualSense. Ricordatevi inoltre che il controller può essere associato ad una sola console alla volta, se volete utilizzare il DualSense con un'altra console, dovete prima procedere con l'associazione, fino ad un massimo di quattro diversi controller per singola PS5.

Assicuratevi che non ci siano ostacoli tra la console o il controller e sopratutto controllate che il software di sistema e del controller siano sempre aggiornati (ecco come aggiornare la PS5 e come aggiornare il DualSense), gli ultimi update potrebbero contenere correzioni di bug e altri problemi.

Infine, provate a ripristinare il controller, farlo è semplicissimo: girate il DualSense e individuate il tasto nascosto sul retro, utilizzate uno spilla o una graffetta per premere il pulsante di ripristino. Fatto questo collegate il controller alla console con il cavo USB e premete il tasto PS.

Il reset non riconfigurerà il DualSense e non andrà a toccare le impostazioni di associazione ma potrebbe risolvere i problemi di connessione e disconnessione dalla console PS5. Se nessuna di queste soluzioni funzioni, vi consigliamo di contattare l'assistenza PlayStation Italia per ottenere supporto sul prodotto.