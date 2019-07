Cosa sarà Death Stranding? Per Troy Baker, 'una cosa completamente nuova'

Non rallentano i commenti rilasciati dal cast di attori parte del nuovo progetto di Hideo Kojima, l'atteso Death Stranding, in arrivo in esclusiva su Playstation 4 a fine anno.

Questa volta, a dire la sua sul progetto è Troy Baker, che secondo quanto svelato dal primo gameplay trailer di Death Strainding vestirà nel gioco i panni del per ora alquanto misterioso personaggio di Higgs. Come spesso accade, il mezzo di comunicazione prescelto è quello dei social, in questo caso Instagram. La sempre attenta community di Reddit ha infatti avvistato un commento da parte dell'attore ad un post pubblicato da un altro noto volto associato al progetto di Kojima Productions: Norman Reedus.

Come potete verificare in calce a questa news grazie al post condiviso dal Redditer, Troy Baker è infatti intervenuto nell'ampio numero di commenti generatisi sotto al post per rispondere ad un utente Instagram che, forse stupito dal cast di rilievo coinvolto nel progetto, si domandava: "...questo è un film o un videogame?!!". La risposta di Troy Baker non poteva che essere sibillina: l'attore ha infatti dichiarato: "Questo è una cosa completamente NUOVA...".

Insomma, l'alone di mistero che caratterizza il gioco sembra destinato a mantenersi ancora per qualche tempo, anche se in occasione dell'annuncio della data di uscita, Sony e Kojima Productions hanno in verità diffuso interessanti dettagli sul gameplay di Death Stranding. Alla luce di quanto finora noto, che cosa vi aspettate dal gioco?