Cosa dovremmo imparare da The Legend of Zelda Tears of the Kingdom secondo Jason Schreier

Jason Schreier di Bloomberg affronta di petto la questione legata all'enorme successo di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, svelando (in maniera ironica, ovviamente) quello che "i dirigenti delle compagnie di videogiochi impareranno da Tears of the Kingdom."

Il Tweet di Jason include una serie di punti espressi con ironia ma che nascondono in realtà un fondo di verità. Al primo posto, la necessità di inserire meccaniche legate al crafting, del resto questo è uno degli aspetti di maggior successo del gioco come dimostrano anche le creazioni più assurde dei giocatori di Zelda Tears of the Kingdom.

Il secondo punto importante è quello di "mantenere il proprio staff", con riferimento al frequente turnover dei dipendenti nei grandi studi, una problematica che in realtà non sembra affliggere particolarmente la casa di Kyoto, con le stesse personalità al timone da molti anni, come nel caso di Eiji Aonuma, responsabile della serie sin dal 2000.

Schreier parla poi di come "la corsa alla grafica sia uno spreco di soldi", come a voler sottolineare come non sia certo questo l'aspetto principale di un videogioco di successo. Infine, abbiamo scoperto che i razzi piacciono ai giocatori.... e chissà che non inizi a esserci un abuso di questo oggetto nei prossimi anni!