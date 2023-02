Cosa c'è dentro PlayStation VR2? Visore e controller aperti e smontati nel primo teardown

Dopo l'unboxing di PlayStation VR2 arriva il teardown del nuovo visore per PS5 e dei controller Sense, Sony PlayStation ha pubblicato due video ufficiali che mostrano le parti interne del dispositivo per la Realtà Virtuale e dei joypad. Siete pronti?

Nel primo video, Takamasa Araki (Mechanical Design Team) ci mostra come lui e la sua squadra siano riusciti a creare un visore bilanciato e simmetrico senza rinunciare al comfort e al tempo stesso alla tecnologia, ampio spazio all'interno è dedicato al sistema di raffreddamento, inoltre viene posto l'accento sul design, studiato appositamente anche per lunghe sessioni di gioco (ecco per quanto tempo si può indossare PlayStation VR2 senza disagi)

Nel secondo video invece, Takeshi Igarashi ( Peripheral Design Team) ci mostra la progettazione del controller Sene, con focus sul sistema di tracciamento e puntamento e in generale sulle novità del sistema di controllo progettate per garantire un altissimo livello di immersione.

PlayStation VR2 supporta numerose opzioni di accessibilità per rendere le sessioni di gioco più confortevoli in base alle proprie esigenze, ogni giocatore potrà dunque personalizzare vari aspetti del visore e del controller, così da poter usare PS VR2 senza problemi e in totale sicurezza. Abbiamo giocato a Horizon Call of the Mountain su PlayStation VR2, ecco le nostre impressioni in attesa della recensione del nuovo visore VR di Sony per PlayStation 5.