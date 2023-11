Che giochi escono a dicembre 2023? Top 3 e tutte le novità in uscita

Dopo i botti delle ultime settimane, dicembre può essere considerato un mese con il freno a mano tirato: poche le uscite in generale, ancora meno le uscite di rilievo, con Avatar Frontiers of Pandora e pochi altri titoli a tenere le redini dell'ultimo mese dell'anno.

D'accordo, poche uscite, ma questo non vuol dire che non ci sia nulla di interessante, anzi. Oltre al già citato Avatar di Ubisoft, da tenere in considerazione sono anche Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro, Arizona Sunshine 2, The Day Before e Baldur's Gate 3 per Xbox, in uscita in un giorno non meglio definito di dicembre, salvo ritardo.

Tutti i nuovi giochi di dicembre 2023

Batman Arkham Trilogy per Nintendo Switch - 1 dicembre

Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro per Nintendo Switch - 1 dicembre

The Lost Legends of Redwall The Scout Anthology PC, PS5, XSX - 1 dicembre

Sanguivore Twenty Below PC - 1 dicembre

SteamWorld Build PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch - 1 dicembre

The Wagadu Chronicles PC - 4 dicembre

Born of Bread PC – 5 dicembre

The Lord of the Rings Return to Moria PS5 - 5 dicembre

Arizona Sunshine 2 PC VR, PSVR 2 - 7 dicembre

Avatar Frontiers of Pandora PC, PS5, XSX 7 dicembre

The Day Before PC - 7 dicembre

Lego Bricktales VR Quest - 7 dicembre

Terminator Dark Fate Defiance PC - 7 dicembre

Warhammer 40,000 Rogue Trader PC, PS5, XSX - 7 dicembre

Back Then PC, PS4 - 8 dicembre

Stargate Timekeepers PC – 12 dicembre

Pioneers of Pagonia PC – 13 dicembre

House Flipper 2 PC – 14 dicembre

Raccoo Venture PS5, XSX, PS4, XBO, Switch - 14 dicembre

Baldur's Gate 3 XSX - data di uscita da definire

Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro - 1 dicembre

Dragon Quest Monsters Il Principe Oscuro esce il primo dicembre solo su Nintendo Switch, ci troviamo di fronte ad uno spin-off della celebre serie Square Enix: protagonista è Psaro, guerriero colpito da una maledizione e ora incapace di sconfiggere mostri. Il suo ruolo è ora quello del domamostri, con l'obiettivo di addestrare un esercito di creature per vincere le battaglie e diventare il Signore della Mostruosità. La serie Dragon Quest Monsters ha riscosso un buon successo e questo episodio sembra avere tutte le carte in regola per conquistare sopratutto un pubblico di giovanissimi.

Avatar Frontiers of Pandora - 7 dicembre

Un'avventura in prima persona ambientata su Pandora, in un gioco che presenta una trama canonica legata ad Avatar e Avatar 2 La Via dell'Acqua. Con Frontiers of Pandora, Ubisoft vuole dare vita ad un gioco Open World di grande impatto, a metà tra action adventure e sparatutto stile Far Cry, con meccaniche di gioco forse non rivoluzionarie ma all'apparenza solide, e un comparto visivo di sicuro impatto. Sarà un successo? E' presto per dirlo, ecco le nostre prime impressioni su Avatar Frontiers of Pandora. Disponibile dal 7 dicembre su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

The Day Before - 7 dicembre

Dopo una lunga serie di rinvii, The Day Before esce in accesso anticipato il 7 dicembre, solo su PC. Non sappiamo in realtà molto su questo titolo dal momento che non è mai stata resa disponibile una versione di prova per il pubblico o per la stampa. Dai trailer diffusi fino ad oggi, il gioco è stato accostato a The Last of Us e The Division, ci troviamo di fronte ad uno sparatutto survival sulla carta non troppo innovativo ma che potrebbe risultare comunque interessante per gli amanti del genere.