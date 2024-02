Che cosa esce a marzo su PS5? Tutti i nuovi giochi in uscita

Che cosa giocheremo a marzo 2024 su PlayStation 5? Il terzo mese dell'anno sembra piuttosto interessante per quanto riguarda le nuove uscite, ecco la lista completa dei giochi presto disponibili sulla console Sony.

Ovviamente l'elenco include anche quei titoli multipiattaforma che arriveranno anche su PS5, oltre a esclusive come Rise of the Ronin. A inizio mese potremo divertirci con As Dusk Falls, The Outlast Trials e WWE 2K24 ma è nella seconda metà di marzo che le cose iniziano a farsi più interessanti.

Giochi PS5 novità marzo 2024

The Outlast Trials (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One) 5 marzo

Manic Mechanics (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series) 7 marzo

As Dusk Falls (PS5, PS4) 7 marzo

WWE 2K24 (PC, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series) 8 marzo

Outcast 2 A New Beginning (PC, PS5, Xbox Series) 15 marzo

MLB The Show 24 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch) 19 marzo

Alone In The Dark (PC, PS5, Xbox Series X) 20 marzo

Dragon's Dogma 2 (PS5, PC, Xbox Series X|S) 22 marzo

Rise of the Ronin (PS5) 22 marzo

The Legend of Legacy HD Remastered (PC, Switch, PS5 e PS4) 22 marzo

Prison Architect 2 (PC, PS5, Xbox Series X|S) 26 marzo

South Park Snow Day! (PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch) 26 marzo

Planet Zoo (PS5, Xbox Series X|S) 26 marzo

Open Roads (PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox Series) 28 marzo

Il 22 marzo escono in contemporanea Rise of the Ronin e l'attesissimo Dragon's Dogma 2 di Capcom mentre pochi giorni dopo sarà la volta da South Park Snow Day e Open Roads. Avete già deciso cosa comprare? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.