Cosa ci fa il Konami Code dietro al controller di Google Stadia?

Nel corso del keynote di annuncio di Google Stadia, diversi spettatori dell'evento tenutosi a San Francisco in occasione della GDC 2019 hanno notato un particolare dettaglio: nel filmato di presentazione del controller è stato utilizzato un pad con impresso il mitico Konami Code sul retro!

La simpatica citazione del codice cheat implementato dal 1985 in moltissimi videogiochi dell'era 8 e 16-bit, con successive apparizioni "celebrative" in tante produzioni videoludiche dell'era 3D, è un chiaro omaggio che Google fa a tutti gli appassionati dell'intrattenimento digitale che attendono con ansia l'uscita della console Google Stadia e del relativo servizio di game streaming fruibile su qualsiasi piattaforma come PC, smartphone e smart TV.

Recitato come un mantra da milioni di videogiocatori sin dai tempi di Contra, il Codice Konami "Sopra, Sopra, Sotto, Sotto, Sinistra, Destra, Sinistra, Destra, Tasto B, Tasto A e Start" ritorna così agli onori della cronaca grazie alla trovata escogitata dal colosso di Mountain View.

Nell'attesa di capire se tale codice verrà impresso sul retro di tutti i controller Stadia che saranno commercializzati da Google entro la fine del 2019, vi rimandiamo alla lettura dell'approfondimento sui giochi che gireranno sulla console next-gen di Big G e all'analisi di Digital Foundry sulla tecnologia dietro alla nuova piattaforma del colosso statunitense.