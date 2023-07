Che cosa sono le fetch quest nei videogiochi?

Di recente, nello spiegarvi che cosa sono le side quest all’interno dei videogiochi, abbiamo citato e preso ad esempio le cosiddette fetch quest: un particolare tipo di missione secondaria estremamente comune nei giochi di ruolo. A tal proposito, vi siete chiesti cosa sono e in cosa consistono, nello specifico, queste attività opzionali?

Le fetch quest non sono altro che missioni di recupero dalla struttura basilare, generalmente riassumibile in un semplice spostamento da un punto A a un punto B dell’ambientazione. Questo genere di contenuti – che ricordiamo essere spesso criticato per tradursi in quest piatte, ripetitive e a malapena ispirate – viene generalmente sfruttato dagli sviluppatori come un efficace riempitivo. Considerata poi l’ormai chiara tendenza di creare mondi aperti sempre più sconfinati, va da sé che certi espedienti risultino parecchio utili (se non indispensabili) al fine di motivare una tale vastità che, altrimenti, correrebbe il rischio di essere percepita dai giocatori come vuota e inutilmente estesa.

