A cosa fa bene giocare ai videogiochi? Memoria, riflessi, coordinazione occhio-mano

Nonostante una diffusione sempre maggiore e sempre più legata agli altri grandi medium dell'intrattenimento, i videogiochi vengono spesso considerati dannosi per bambini e ragazzi, accuse che tuttavia non hanno un vero fondamento e provengono spesso da ambienti televisivi e giornalistici.

In realtà, sembrerebbe essere vero proprio l'esatto contrario: secondo numerosi studi scientifici condotti da vari enti di ricerca e università in tutto il mondo, i videogiochi produrrebbero diversi effetti benefici in coloro che coltivano attivamente tale hobby. Tra questi è possibile annoverare principalmente la possibilità di mantenere allenate una serie di abilità particolari, come i riflessi, la coordinazione occhio-mano e la capacità di analisi delle situazioni e conseguenti reazioni da eseguire in tempi estremamente ristretti.

In aggiunta a quanto detto, dedicare del tempo ai videogiochi permetterebbe anche di sviluppare capacità di problem-solving, una caratteristica che risulta fondamentale al giorno d'oggi in quasi ogni ambito delle nostre vite, e di potenziare la propria memoria.

Infine, non è da sottovalutare il valore educativo che possono portare con sé molti titoli del panorama videoludico: si va dai prodotti in grado di insegnare la storia (di cui abbiamo un recente esempio con i filmati istruttivi di Age of Empires 4) fino a produzioni create appositamente per sfidare l'utente con giochi di logica per tenere allenata la mente (è questo il caso, ad esempio, dell'ultimo Brain Training per Nintendo Switch).

Naturalmente, dedicarsi all'attività videoludica può avere anche conseguenze negative, soprattutto se questa attività viene prolungata per molte ore ogni giorno: a questo proposito, l'OMS ha certificato la dipendenza da videogiochi come una vera e propria patologia. Si tratta però in questo caso di un vero e proprio abuso, che come tutti gli abusi va quindi evitato e riportato ad una situazione di equilibrio.