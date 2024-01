A cosa giocare questo weekend? Tre consigli per un fine settimana epico

E' l'ultimo weekend di gennaio, fuori fa freddo e chi ha voglia di uscire? Una volta sbrigate le consuete commissioni del weekend e aver passato tempo prezioso con i propri affetti., c'è tutto il tempo per giocare... ma a cosa? Ecco tre giochi che vi consigliamo per questo fine settimana.

Palworld

Beh, potevamo non iniziare con il fenomeno del momento? Appurato che Palworld non è Pokemon le armi ma un survival più complesso, il gioco di PocketPair non mancherà di farvi trascorrere ore di puro divertimento. D'accordo, alcune creature di Palworld somigliano ai Pokemon ma non fatevi ingannare perché le meccaniche di gameplay sono molto diverse rispetto a quelle che animano la serie di Game Freak. E poi c'è Depresso, una creatura davvero adorabile!

Tekken 8

Disponibile da oggi, il nuovo episodio della serie Bandai Namco è un picchiaduro con tutti i crismi che introduce sia nuove modalità di gioco che meccaniche inedite (come l'Heat System per rendere i combattimenti più spettacolari). Non manca un roster con oltre 30 lottatori tra classici e new entry, modalità single player e story mode e supporto multigiocatore, aspetto quest'ultimo che dovrà però necessariamente essere ottimizzato e migliorato per raggiungere la perfezione. Per approfondire, ecco la recensione di Tekken 8.

Like A Dragon Infinite Wealth

Altra novità della settimana è Infinite Wealth, ultimo gioco (in ordine di tempo) della serie SEGA, che arriva a poche settimane di distanza dal lancio dello spin-off Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name. In Infinite Wealth ci spostiamo (anche) alle Hawaii con Ichiban e la sua banda, ma non vogliamo svelarvi troppo su quello che è uno dei giochi di Yakuza più divertenti e folli degli ultimi tempi. Ci sono tante sorprese e c'è anche un minigioco che si presenta come una vera parodia dei Pokemon con protagonisti i... Sujimon! Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Like A Dragon Infinite Wealth.