Cosa avete giocato di più nel 2022 su PS5 e PS4? Scopritelo con PlayStation Wrup-up

Spotify Wrapped vi fa scoprire gli artisti musicali più ascoltati nel corso del 2022, e allo stesso modo Sony lancia PlayStation Wrup-Up con cui potete viaggiare a ritroso e scoprire quali titoli vi hanno maggiormente conquistato in questi ultimi 12 mesi.

A partire da oggi fino al 13 gennaio 2023, gli utenti di console PS4 e PS5 possono consultare e condividere i momenti salienti del riepilogo del 2022, incluso il numero di trofei guadagnati, il numero di giochi giocati, le ore totali giocate su titoli PS4 e PS5 e il numero di giochi mensili PlayStation Plus scaricati. Le statistiche continueranno ad aggiornarsi fino alla fine del 2022, quindi assicuratevi di ricontrollare nelle prossime settimane. Potete avviare il vostro Wrap-Up seguendo questo link.

Al termine del Wrap-Up 2022, riceverete una scheda riepilogativa che potrete condividere e confrontare con altri giocatori. Potrete anche riscattare uno dei sei avatar Astro Bot che riflettono i vostri successi di gioco su PlayStation di quest'anno. Ogni codice voucher avatar può essere riscattato da altri giocatori nella stessa regione, il che significa che gli utenti possono condividere il codice con i propri amici.

Non tutti i giocatori potranno visualizzare il proprio riepilogo: sono esclusi, ad esempio, gli utenti che non hanno acconsentito alla raccolta "Full Data" sul proprio account PS5 o "Additional Data" dal profilo PS4. Per tutti gli altri dettagli vi rimandiamo al PlayStation Blog. E voi a cosa vi siete dedicati quest'anno su PlayStation? Condividete le vostre statistiche tramite lo spazio dedicato ai commenti.