A cosa avete giocato in questi mesi? I giochi simbolo dell'Estate 2023

L'estate è da sempre considerata una stagione tranquilla e generalmente avara di grandi uscite. I grandi publisher preferiscono allentare un po' la presa e approfittare dell'occasione per annunciare i piani per la stagione successiva, quella delle festività, generalmente più redditizia. Ciononostante, l'Estate 2023 s'è rivelata a suo modo memorabile:

Non possiamo certamente dire di essere rimasti a bocca asciutta, dal momento che di titoli di rilievo che ne sono stati molteplici, alcuni dei quali davvero memorabili. Qualche esempio? Eccovi accontentati.

Street Fighter 6 dal 2 giugno su PS4, PS5, Xbox Series X|S e PC

Ad inaugurare la stagione estiva c'ha pensato il sesto capitolo di una delle serie picchiaduro più influenti della storia del nostro medium. Stiamo parlando ovviamente di Street Fighter 6, che si è rivelato all'altezza dell'altisonante nome che porta e delle aspettative dei giocatori.

Nuova pietra miliare del genere, Street Fighter 6 ha fatto meglio dei suoi predecessori offrendo fin da subito una mole di contenuti incredibile, con due modalità single player e una componente multigiocatore sperimentale e innovativa. Il sistema di combattimento, dal canto suo, si è rivelato perfetto. Scoprite come ha fatto a meritarsi un 9,5 nella nostra recensione di Street Fighter 6.

Diablo 4 dal 6 giugno su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC

Parlando di saghe iconiche, il 6 giugno ha anche visto l'approdo di Diablo 4, che si è fatto carico delle aspettative e della voglia di affettare demoni di milioni e milioni di videogiocatori.

Nella nostra recensione di Diablo 4 abbiamo parlato di un videogioco all'altezza della propria fama, dotato di un'estetica sublime e di un impianto di gioco solido e appagante, sia nella progressione che nel sistema di equipaggiamento. Il supporto post-lancio si sta purtroppo rivelando sottotono, tra stagioni insoddisfacenti e controverse patch di bilanciamento, ma Diablo 4 ha tutto quello che serve per trasformarsi, limatura dopo limatura, in una pietra miliare. Il futuro è nelle mani di Blizzard Entertainment.

Final Fantasy 16 dal 22 giugno su PS5

A rendere il mese di giugno ancor più memorabile c'ha pensato Final Fantasy 16, che ha traghettato la saga simbolo di Square Enix verso nuovi orizzonti narrativi e ludici.

Il team capitanato da Naoki Yoshida, il "salvatore" di Final Fantasy 14 Online, ha imbastito un'epica storia d'onore, coraggio e guerra optando per un gameplay dai toni decisamente più action, lontano dai classici combattimenti a turni dei principali capitoli numerati. Il risultato, come potete appurare voi stessi nella recensione di Final Fantasy 16, si è rivelato di tutto rispetto, contribuendo a rendere la line-up esclusiva di PlayStation 5 ancor più invitante. È in ogni caso freschissima la conferma di una versione PC in via di sviluppo, oltre che di due espansioni a pagamento, attualmente prive di una finstra di lancio.

Pikmin 4 dal 21 luglio su Nintendo Switch

Il popolo di Nintendo, dopo aver vissuto una primavera a Hyrule con quel capolavoro che risponde al nome di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, quest'estate hanno potuto godersi anche quel gioiellino di Pikmin 4.

I teneri e laboriosi esserini di Shigeru Miyamoto di sono resi protagonisti di una missione di salvataggio fedele ai canoni RTS che da sempre contraddistinguono la serie, senza lesinare sulla mole dei contenuti e senza farsi mancare un grande quantitativo di novità, tra le quali spicca Occin, il nuovo cane da soccorso. La nostra Cristina Bona ha parlato del fedele compagno di avventure e di molto altro nella recensione di Pikmin 4.

Baldur's Gate 3 dal 3 agosto su PC

Dopo un lungo periodo trascorso in accesso anticipato, lo scorso 3 agosto Baldur's Gate 3 è approdato in versione definitiva su PC lasciando un segno indelebile nel mondo dei videogiochi.

Baldur's Gate 3 è senza mezzi termini un capolavoro, una nuova conquista per il medium nonché un nuovo punto di riferimento per l'industria tutta, talmente perfetto da risultare, a nostro modo di vedere, difficile da eguagliare. Il 9,5 in coda alla nostra recensione di Baldur's Gate 3 certifica la qualità di una produzione mastodontica, stratificata nel gameplay e profonda nella narrazione, che tra pochi giorni, il 6 settembre per la precisione, arriverà anche su PS5.

E molto altro!

Non solo questi cinque giochi illustri, l'estate 2023 ha ospitato anche molti altri titoli meritevoli d'attenzione e menzione. Ci vengono in mente, ad esempio, anche Amnesia The Bunker, Soulstice, Oxenfree II: Lost Signals, Remnant II, Atlas Fallen, Immortals of Aveum e Armored Core VI: Fires of Rubicon, giusto per citarne alcuni. Ora dunque la palla passa a voi: fateci sapere nei commenti quali sono i giochi che vi hanno tenuto compagnia quest'estate!