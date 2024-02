A cosa giocavamo nel 2014? 5 giochi che festeggiano il decimo compleanno quest'anno

Nel 2014, PlayStation 4 e Xbox One erano appena uscite sul mercato dando il via ad una nuova generazione di videogiochi. E' stato sicuramente un anno importante però anche lato software, con il lancio di alcuni titoli iconici e di altri giochi che invece avrebbero meritato di più. E voi a cosa giocavate dieci anni fa?

Destiny

In autunno usciva Destiny, primo progetto di Bungie dopo la separazione da Microsoft avvenuta nel 2010. Destiny doveva essere un "gioco decennale" nei piani originali e in effetti il cerchio si chiuderà solo questa estate con Destiny 2 La Formula Ultima. Tante cose sono cambiate in dieci anni, Bungie ha abbandonato il publisher Activision ed è stata acquisita da Sony mentre Destiny ha visto nel corso del tempo ridursi sempre di più la sua fan base. Ma all'epoca, Destiny conquistò milioni di giocatori diventando una nuova pietra di paragone per i giochi multiplayer online.

Assassin's Creed Unity

Una ciambella non riuscita perfettamente, Assassin's Creed Unity era il gioco che tutti aspettavano: un Assassin's Creed ambientato durante la rivoluzione francese, epico! Purtroppo come detto tanti aspetti non hanno funzionato e Unity non è stato apprezzato come i precedenti episodi della saga: anche a dieci anni di distanza c'è chi resta molto critico su questo titolo, non sempre il tempo è galantuomo.

Mario Kart 8

Mario Kart 8 Deluxe è il gioco più venduto per Switch con oltre 57 milioni di copie ma è bene ricordare come la versione originale sia uscita in realtà su Wii U nel 2014. La console Nintendo era uscita da due anni ed era in teoria nel bel mezzo del suo ciclo vitale ma come sappiamo le vendite non sono mai decollate e Mario Kart 8 rischiava di passare (quasi) inosservato. Le cose però sono andate molto diversamente e il gioco è diventato un successo planetario su Switch.

Sunset Overdrive

Gioco Insomniac uscito in esclusiva su Xbox One (e poi su Steam), purtroppo Sunset Overdrive non sembra aver venduto abbastanza e a quanto pare avrebbe portato nelle casse dello studio guadagni per appena 600 dollari. Eppure è un gioco divertente, con uno stile unico e ancora oggi molto fresco, penalizzato dall'essere uscito su una piattaforma con una base installata all'epoca piuttosto ridotta. Da alcune meccaniche di Sunset Overdrive in ogni caso Insomniac avrebbe preso spunto per plasmare poi il primo Marvel's Spider-Man.

Castlevania Lords of Shadow 2

Un sequel che chiude in malo modo la serie Castlevania Lords of Shadow. Sviluppato da MercurySteam, il gioco si rivela un flop commerciale ma scopriremo in seguito che lo sviluppo è stato piuttosto travagliato e non ha potuto contare sulla supervisione di Hideo Kojima, a differenza del primo Lords of Shadow. Dal 2014 la serie è in agonia e se è vero che negli anni non sono mancate raccolte e collection (oltre alle serie animate su Netflix) è pur vero che un nuovo episodio originale (a esclusione di Castlevania Grimoire of Souls) non si è ancora visto, nonostante i tanti rumor degli ultimi mesi.

Bonus: P.T.

Alla Gamescom del 2014 viene diffuso un breve trailer di P.T., esperienza horror che verrà subito pubblicata su PlayStation Store come download gratis. Al termine del Playable Teaser (questo il significato dell'acronimo P.T.), un trailer svela Silent Hills! Prodotto da Hideo Kojima e Guillermo del Toro con protagonista Norman Reedus, Silent Hills viene cancellato nella primavera del 2015, pochi mesi prima della rottura tra Konami e Kojima.

Per mesi, le console PS4 con la demo di P.T. preinstallata (nel frattempo rimossa da PlayStation Store) sono state vendute a migliaia di euro su eBay.