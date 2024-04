A cosa giocheremo durante l'estate? Che giochi escono da giugno a settembre

Ci avviciniamo a grandi passi verso la stagione più "povera" per quanto riguarda le nuove uscite videogiochi. Ma sarà così anche nel 2024? L'estate non si preannuncia, ve lo diciamo subito, ricchissima di uscita ma tuttavia c'è qualche titolo di spessore che vale la pena attendere con interesse.

Se a maggio potremo finalmente mettere le mani su Paper Mario Il Portale Millenario e Senua's Saga Hellblade 2, a giugno le cose si fanno ancora più interessanti grazie ai debutti di Destiny 2 La Forma Ultima, Shin Megami Tensei V Vengeance e sopratutto Elden Ring Shadow of the Erdtree.

Maggio 2024

Prison Architect 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 7 maggio

V Rising (PC) - 8 maggio

Homeworld 3 (PC) - 13 maggio

Neptunia Game Maker R:Evolution (PS5, PS4, Switch) - 14 maggio

Paper Trail (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - 21 maggio

Senua's Saga Hellblade 2 (Xbox Series X|S, PC) - 21 maggio

System Shock (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One) - 21 maggio

Paper Mario Il Portale Millenario (Switch) - 23 maggio

World of Goo 2 (Switch, PC) - 23 maggio

MultiVersus (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 28 maggio

Giugno 2024

Destiny 2 La Forma Ultima (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 4 giugno

Killer Klowns From Outer Space (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 4 giugno

Life By You (PC) - 4 giugno

Shin Megami Tensei V Vengeance (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) - 14 giugno

Elden Ring Shadow of the Erdtree (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) - 21 giugno

Super Monkey Ball Banana Rumble (Switch) - 25 giugno

Luigi's Mansion 2 HD (Switch) - 27 giugno

Luglio 2024

Final Fantasy XIV Dawntrail (PC, PlayStation) - 2 luglio

The Legend of Heroes Trails Through Daybreak (PS5, PS4, Switch, PC) - 5 luglio

Frostpunk 2 (PC) - 25 luglio

Agosto 2024

Black Myth Wukong (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 20 agosto

Enotria The Last Song (PS5, PC) - 21 agosto

Star Wars Outlaws (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 30 agosto

Settembre 2024

Stalker 2 Heart of Chornobyl (Xbox Series X|S, PC) - 5 settembre

Warhammer 40,000 Space Marine 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC) - 9 settembre

A luglio effettivamente il calendario offre pochi titoli mentre alla fine di agosto arriva una tripletta niente male composta da Black Myth Wukong, Enotria The Last Song e Star Wars Outlaws. E il 5 settembre si chiude l'estate con Stalker 2 Heart of Chornobyl, uno dei giochi più attesi del 2024.

