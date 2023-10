Cosa sta facendo Guerrilla Games? Il futuro dopo Horizon Forbidden West

Guerrilla Games è tra i nomi di punta dei PlayStation Game Studios, merito in particolare del successo della serie Horizon nata su PS4 e proseguita poi su PS5. E dopo aver lasciato il segno con Horizon Forbidden West e relativa espansione Burning Shores, viene lecito chiedersi a cosa sta lavorando ora lo studio olandese.

Attualmente il focus è rivolto all'uscita di Horizon Forbidden West Complete Edition su PC, porting previsto a inizio 2024 e curato da Nixxes Software, ma Guerrilla sembra avere già le idee molto chiare su come intende proseguire nei prossimi anni, un futuro che a quanto pare vedrà ancora una volta come protagonista principale la serie Action/RPG con protagonista Aloy.

Lo studio ha infatti confermato che Horizon 3 si farà, sebbene al momento non ci sono certezze sul fatto che la compagnia stia già effettivamente lavorando al terzo capitolo principale della serie. L'intenzione comunque c'è ed è stata ben chiarita dagli sviluppatori che non hanno affatto intenzione di mettere in disparte il loro brand di maggior successo, non così presto quantomeno.

Ad essere invece assolutamente certo è che Guerrilla sta già lavorando ad Horizon Multiplayer: a confermare i precedenti rumor sull'esistenza del progetto è stato lo studio director Jan-Bart van Beek nel corso del Develop:Brighton svoltosi a luglio 2023, pur senza mai fare esplicitamente il nome di Horizon.

Insomma, la software house olandese in forza a Sony ha già molta carne al fuoco pronta per essere servita nei prossimi anni. Per adesso non sembra esserci spazio per una nuova IP o per il ritorno di Killzone, ma sicuramente sentiremo parlare nuovamente di Guerrilla Games molto presto.