Che cosa è Huggy Wuggy di Poppy Playtime?

Nel corso delle ultime settimane avrete sicuramente sentito parlare del caso Poppy Playtime, il gioco horror in prima persona che può essere scaricato gratuitamente su Steam. Ma chi è Huggy Wuggy, il mostro che ha terrorizzato numerosi bambini?

Huggy Wuggy è un pupazzo di peluche umanoide che ricopre il ruolo di villain nel gioco, ovvero è quel personaggio che svolge le parti del cattivo di turno. A rendere spaventoso questo mostro non è tanto il suo corpo, ma la testa, dal momento che è caratterizzato da una grossa bocca al cui interno vi sono decine e decine di denti aguzzi che, uniti all'inquietante sguardo della creatura, la rendono potenzialmente pericolosa per i più piccoli.

Per chi non lo sapesse, Huggy Wuggy è la mascotte del Playtime Co., un'azienda produttrice di giocattoli di cui non si conoscono più i dettagli da ormai 10 anni. Il protagonista del gioco, dopo essersi inoltrato nella fabbrica di giocattoli abbandonata a causa della ricezione di una misteriosa videocassetta, si imbatte anche nel pupazzo di Huggy Wuggy che, almeno in apparenza, è inanimata. La risoluzione di uno degli enigmi, però, fa sì che l'energia elettrica venga a mancare e che, al calare delle tenebre, il grosso peluche sparsica. A questo punto, Huggy Wuggy inizia a dare la caccia al protagonista, che deve muoversi tra le ambientazioni del gioco cercando in tutti i modi di sfuggire dalla mostruosa figura. Apparentemente, Huggy Wuggy muore alla fine del primo capitolo di Poppy Playtime, ma nel corso del Capitolo 2 del survival horror scopriamo che il mostro è ancora in vita ed è tornato ancora più agguerrito di prima, vista la presenza di aghi sulle sue dita.

Nel corso del gioco scopriamo anche che Huggy Wuggy è stato creato nel 1984 ed è probabile che non sia l'unico pupazzo di questo tipo. Se il primo mostro, quello che vediamo morire nel Capitolo 1, viene indicato come Esperimento 1-1-6-0, quello che si incontra nel Capitolo 2 corrisponde all'Esperimento 1-0-0-7. Insomma, è probabile che nel prossimo capitolo del gioco scopriremo maggiori retroscena su questa spaventosa figura.

Sapevate che il Capitolo 1 di Poppy Playtime si può scaricare gratis su Steam?