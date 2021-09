Cosa include FIFA 22 Ultimate Edition e quanto costa?

FIFA 22 sarà disponibile come da tradizione anche in versione Ultimate Edition su tutte le piattaforme, ma cosa include in più questa versione rispetto all'edizione standard? FIFA 22 Ultimate Edition presenta alcuni contenuti extra, vediamoli insieme.

Oltre al gioco l'edizione Ultimate permette di accedere ad un oggetto giocatore da tenere d'occhio, 4.600 punti FIFA bonus da spendere liberamente, oggetto Kylian Mbappé in prestito e sopratutto la possibilità di giocare con quattro giorni di anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale. Si tratta insomma di un pacchetto completo e ricco di bonus per iniziare subito a giocare ai massimi livelli a FIFA 22.

FIFA 22 Ultimate Edition cosa include

Oggetto giocatore da Tenere d'occhio non scambiabile dal 1° ottobre

Accesso anticipato di 4 giorni

Dual Entitlement: aggiornamento gratuito per console next-gen

4.600 FIFA Points

Oggetto giocatore Squadra della settimana 1

Oggetto Kylian Mbappé in prestito

Ambasciatore FUT a scelta in prestito

Talento locale modalità Carriera

Prenotando la Ultimate Edition di FIFA 22 dunque potrete dunque giocare dal 27 settembre, quattro giorni prima del lancio fissato per il primo ottobre in contemporanea mondiale. Se siete interessati potete prenotare FIFA 22 Ultimate Edition al prezzo di 99.99 euro su console e 79.99 euro su PC sui principali store digitali come Steam, EA Play, PlayStation Store e Xbox Store.