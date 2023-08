Cosa include Red Dead Redemption su PS4 e Switch, c'è anche Undead Nightmare?

Ora che è giunto l'annuncio ufficiale di una versione per PlayStation 4 e per Nintendo Switch di Red Dead Redemption, il team di Rockstar Games ha confermato anche la natura dei contenuti del nuovo porting.

Grazie alla riedizione - che non sarà né una remastered né un remake - gli utenti delle console Sony e Nintendo potranno trovare in un unico pacchetto molteplici prodotti. Tra questi ultimi spicca ovviamente il gioco base di Red Dead Redemption, che si colloca cronologicamente in un periodo successivo a quanto narrato da Red Dead Redemption II.

Ad ampliare il già notevole monte ore proposto dal kolossal western, ci penserà inoltre l'espansione Undead Nightmare, originariamente pubblicata in formato stand alone nel 2010. In questa declinazione horror del mondo di Red Dead Redemption, i giocatori si ritroveranno a fronteggiare vere e proprie orde di inquietanti zombie.



A completare il pacchetto ci pensano infine una serie di contenuti aggiuntivi parte dell'originario supporto post lancio offerto da Rockstar Games all'opera. Tra questi, troveranno spazio anche i contenuti bonus parte della Game of the Year edition di Red Dead Redemption. Non è invece prevista l'inclusione di alcun tipo di contenuto multiplayer per le versioni PlayStation 4 e Nintendo Switch di Red Dead Redemption.