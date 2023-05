Che cosa si intende per giochi AAA, AA e indie?

Su queste pagine parliamo spesso di videogiochi indie, tripla A e doppia A, ma cosa vogliono dire effettivamente queste denominazioni? Come si riconosce un videogioco AAA da un AA? Facciamo chiarezza.

Videogiochi AAA quali sono?

Con il termine videogiochi AAA si identificano quei titoli solitamente caratterizzati da un alto budget e da una produzione faraonica, in linea con i blockbuster di Hollywood. Qualche esempio? God of War Ragnarok è indubbiamente un videogioco AAA così come Horizon Forbidden West, GTA V, The Callisto Protocol e Red Dead Redemption II, per citare i primi che ci vengono in mente.



Videogiochi quindi realizzati da studi composti da centinaia di persone, sviluppati con investimenti nell'ordine dei 100 milioni di dollari (o superiore) con valori produttivi elevati. Ma i AAA rischiano di essere sorpassati dai giochi AAAA che stanno prendendo piede nell'epoca PS5 e Xbox Series X/S, opere con un budget superiore ai 100/150 milioni di dollari e una produzione destinata solitamente a durare più dei consueti 3/5 anni. Un esempio in questo senso è Beyond Good & Evil 2 di Ubisoft, titolo che lo stesso publisher francese etichetta con il termine quadrupla A.

Videogiochi indipendenti

I videogiochi indipendenti (o indie) sono quei titoli prodotti da studi più piccoli, a volte anche da una sola persona o magari da gruppi composti da un minimo di due a un massimo di quattro persone, esattamente come accadeva nell'epoca delle piattaforme a 8 e 16-bit.



Il budget è variabile da poche centinaia di dollari a qualche decina o centinaia di migliaia ma raramente supera il milione di dollari. Esempi illustri della categoria videogiochi indie sono Stray, Stardew Valley, Hades, Hotline Miami, Limbo, Punch Club, Bastion, Undertale, Celeste e Disco Elysium, solamente per citarne alcuni, ma la lista potrebbe andare avanti con altri migliaia di giochi.

Videogiochi AA cosa vuol dire

Se i giochi AAA sono caratterizzati da un budget altissimo e viceversa i giochi indie sono spesso realizzati con un budget all'osso,. Parliamo in questo caso titoli di fascia media con valori produttivi più alti di quelli di un gioco indipendente ma più bassi rispetto ai costi di un AAA o AAA.Qualche nome? A Plague Tale Innocence e Psychonauts 2 sono ottimi esempi in tal senso insieme a It Takes Two, A Way Out e Life is Strange.