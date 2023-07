A cosa è ispirato Assassin's Creed, è una storia vera?

Nel corso degli ultimi tre lustri, la saga di Assassin's Creed ha esplorato le epoche più disparate permettendo ai suoi videogiocatori di fare la conoscenza di personaggi storici realmente esistiti e vivere i momenti decisivi della civiltà umana. Una domanda, dunque, può sorgere spontanea: la trama della serie è basata su una storia vera?

La prima risposta che ci viene in mente è: più o meno. Questo perché Ubisoft è stata molto brava ad imbastire una mitologia completamente fittizia ed innestarla in contesti e luoghi realmente esistiti. Ha giocato con i libri di storia, mantenendo sostanzialmente intatti gli eventi chiave dell'umanità, le date di riferimento e le figure più rilevanti di ogni epoca per farci credere nell'esistenza di una regia occulta. Secondo gli sceneggiatori della casa francese, tutto ciò che abbiamo imparato tra i banchi di scuola sarebbe stato influenzato dalle azioni degli Assassini e dei Templari, in particolar modo dalla loro eterna battaglia sul lascito di una civiltà venuta prima dell'uomo stesso, gli Isu, anche chiamati Precursori, Coloro che Vennero Prima o Prima Civilizzazione.

I Templari avrebbero segretamente tramato per millenni nel tentativo di scalare le più alte gerarchie di ogni civiltà (riuscendoci più e più volte) e di mettere le mani sui potentissimi manufatti Isu, tra cui la Mela dell'Eden. Gli Assassini, dal canto loro, avrebbero cercato in ogni modo di impedirglielo, agendo costantemente nell'ombra con l'unico scopo di proteggere l'umanità.

Quello degli Assassini si ispira ad un ordine realmente esistito, noto in persiano come Ḥashashiyan e in arabo come Ḥashīshiyyīn, un setta iniziatica di tipo religioso-militare e di credo ismailita nata agli inizi dell'undicesimo secolo a cavallo tra Siria, Egitto e Vicino Oriente. Fondata più precisamente nel 1090 da Hassan-i Sabbah, ha operato in Persia e Siria fino al 1275, diventando un soggetto frequente dell'arte medievale, sia idealizzato sia demonizzato. Ḥasan-i Ṣabbāḥ ordinava gli omicidi di politici e generali nemici, stando sempre ben attento a non inimicarsi la gente comune. Assoldava e addestrava giovani adepti a mascherarsi e intrufolarsi tra le linee nemiche. Li istruiva, affinché conoscessero non solo i bersagli, ma anche la loro cultura e la loro lingua. I primi obiettivi degli Ḥashashiyan furono coloro che avevano perpetrato dei massacri contro la comunità ismailita, ma in seguito ce ne furono molti altri.

A loro si deve la genesi della parola "assassino", entrata nel linguaggio comune come sinonimo di sicario già nel 12° secolo. Anche Dante ha utilizzato questa parola, più precisamente nel 19° canto dell'inferno. Ubisoft si è dunque ispirata agli Ḥashashiyan realmente esistiti per imbastire una mitologia fittizzia ancor più ampia, che nella serie affonda le sue radici millenni prima della loro reale nascita, partendo dall'Antica Grecia e dall'Antico Egitto, passando per epoca Vichinga, Rinascimento, Rivoluzione Americana, Rivoluzione Francese e Rivoluzione Industriale, fino ad arrivare ai giorni nostri.