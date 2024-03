A cosa è ispirato Dark Souls? Da Berserk al Duomo di Milano!

Dark Souls può essere considerato un videogioco seminale, avendo consolidato le meccaniche di gioco introdotte pochi anni prima da Demon's Souls e contribuito in maniera decisiva a dare il via al fenomeno planetario dei souls, un filone videoludico al quale negli tempo hanno aderito anche molteplici altri studi al di fuori di FromSoftware.

A sua volta, Dark Souls è debitore di molteplici altre opere venute prima di lui. L'ideatore della saga, Hidetaka Miyazaki, ha infatti attinto a numerose fonti d'ispirazione nel dare vita a quello che può essere considerato come uno degli universi più affascinanti (e punitivi) della storia dei videogiochi. Una su tutte Berserk, la cui influenza è palese per ogni conoscitore del manga dark fantasy datato 1989. Miyazaki deve così tanto all'opera di Kentaro Miura, che ha conosciuto quando aveva solo quindici anni, d'averla persino citata in maniera esplicita con la posa di Artorias sulla cover del DLC Artorias of the Abyss. Vedere per credere: Tra le altre citazioni ci sono poi il personaggio Siegmeyer of Catarina ispirato a Bazuso, il Demone Toro modellato sulla base di Nosferatu Zood, il Man-Serpent molto simile a Snake Lord, il Red-Eye Orb concepito come un omaggio al Crimson Behelit e molte, moltissime altre.

Anche se Berserk può essere considerato come il modello più esplicito, non è certamente l'unico. Volete degli esempi? Miyazaki ha attinto anche al mondo del cinema per dare vita alle iconiche ambientazioni di Dark Souls. Gli Archivi del Duca sono ispirati alla Hogwarts dei film di Harry Potter, mentre Great Hollow ad Avatar di James Cameron e Ash Lake a Nausicaa della Valle del Vento di un altro Miyazaki, Hayao. PEr non parlare dei luoghi reali: il Duomo di Milano e il suo stile gotico hanno ispirato l'iconica ambientazione Anor Londo, mentre Mont-Saint Michel in Francia ha funto da base per New Londo. Nel creare Demon Ruins e Lost Izalith, invece, FromSoftware ha guardato al tempio di Angkor Wat, in Cambogia.

Come abbiamo visto, Dark Souls è debitore di molteplici opere e creazioni partorite nelle epoche e nei luoghi più disparati. Con tutta probabilità, quelle citate fin qui non sono neppure le uniche!