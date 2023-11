A cosa è ispirato GTA Vice City? Città e film da cui Rockstar ha preso spunto

Grand Theft Auto Vice City è ancora oggi considerato dai fan come uno dei migliori giochi della storica serie targata Rockstar Games, merito soprattutto delle sue affascinanti atmosfere anni '80 e la splendida cornice offerta dalla città di Vice City. Ma a cosa si sono ispirati gli sviluppatori per plasmare il gioco?

L'avventura con protagonista Tommy Vercetti (sapevate che Tommy Vercetti non dice mai la parolaccia con la f in GTA Vice City?) prende spunto non solo da una delle più grandi e famose metropoli degli Stati Uniti, ma anche da film e serie tv iconiche. Anzitutto la città di Vice City si basa fortemente sulla reale Miami, imitandone in maniera riuscita lo stile e le atmosfere: anche per questo motivo si può considerare una delle location più belle mai offerte dalla serie Rockstar.

In aggiunta, Vice City prende fortemente spunto da Miami Vice, serie tv di culto andata in onda negli Stati Uniti tra il 1984 e il 1989, dal quale riprende l'efficace mix di azione, glamour e momenti pulp. Ma il gioco pubblicato originariamente su PlayStation 2 nel 2002 non si limita a questo: la caratterizzazione di storia e personaggi offrono infatti anche forti richiami a Scarface e Carlito's Way, altre due fonti d'ispirazione per Rockstar nel plasmare uno dei suoi titoli di maggior successo.

Critica e pubblico hanno apprezzato all'unanimità gli sforzi della compagnia newyorkese, considerato che Vice City è uno dei migliori giochi di GTA mai fatti, con un'eccezionale media di 95 su Metacritic.