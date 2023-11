A cosa lavora Insomniac Games? Non solo Marvel's Wolverine per PS5

Insomniac Games è senza dubbio una tra le software house di punta dei PlayStation Studios. Dopo aver pubblicato con successo Marvel's Spider-Man 2, per lo studio californiano c'è ancora tantissimo lavoro da fare con altri progetti attualmente in sviluppo.

A cosa lavora dunque Insomniac Games? I piani della compagnia sono in realtà già ben noti al pubblico: sappiamo infatti con precisione che il team è alle prese con Marvel's Wolverine, il prossimo Action/Adventure sempre a tema Marvel ed inoltre ambientato sempre nello stesso universo di Marvel's Spider-Man. A parte un breve teaser trailer, attualmente dell'avventura con protagonista Wolverine si sa ancora pochissimo, sia in ottica narrativa che di gameplay. Secondo le più recenti voci di corridoio, però, c'è la possibilità che Marvel's Wolverine possa uscire su PS5 nel 2024 rivelandosi così uno dei giochi di punta Sony per il nuovo anno. Poco ma sicuro, Insomniac ora darà massima priorità al progetto e, con molta probabilità, ne sentiremo parlare presto.

Ma non finisce certo qui: Insomniac Games starebbe già sviluppando una nuova esclusiva PS5 diversa da Spider-Man e Wolverine, sebbene per il momento tutto tace su questo misterioso progetto in lavorazione. Con tutta probabilità è ancora troppo presto per scoprire la natura dell'ulteriore gioco con il quale la compagnia californiana è alle prese, sebbene la sua possibile esistenza dimostri quanto Insomniac sia infaticabile e velocissima a passare da una grossa produzione all'altra senza pause.

C'è da dire a tal proposito nel corso del 2022 è emersa l'ipotesa che Insomniac Games stia lavorando a un gioco multiplayer e che tra l'altro dovrebbe anche trattarsi di una nuova IP. Non resta che attendere novità concrete da parte dello studio o di Sony nei prossimi mesi. E chissà che prima o poi non si trovi spazio anche per un altro episodio di Ratchet & Clank...