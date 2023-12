A cosa sta lavorando Bluepoint Games? Tra suggestioni e certezze

Dopo aver partecipato al lancio di PlayStation 5 con il remake di Demon's Souls ed essere stati acquistati da Sony, i ragazzi di Bluepoint Games si sono defilati, sparendo quasi totalmente dalle scene. A cosa stanno lavorando al momento? Facciamo un recap di tutto ciò che sappiamo.

Fondata nel 2006 da Andy O'Neil e Marco Thrush ad Austin, in Texas, nel corso della sua storia Bluepoint Games è diventata famosa per i suoi rifacimenti di qualità, avendo nel curriculum progetti come God of War HD Collection, The Ico & Shadow of the Colossus Collection, Metal Gear Solid HD Collection, Uncharted: The Nathan Drake Collection e Gravity Rush Remastered. Con i più recenti Shadow of the Colossus (2018) e Demon's Souls (2020) ha fatto un ulteriore passo in avanti, dimostrando di essere in grado di rimaneggiare efficacemente il materiale originale, senza snaturarlo.

E adesso? Cosa sta facendo Bluepoint Games? Nel 2021 il nome dello studio è stato dapprima associato a quello di Metal Gear Solid Remake e poi a quello di Bloodborne, ma tali suggestioni non hanno mai trovato conferma. Nel tempo abbiamo scoperto che Konami ha affidato la rinascita della sua saga ad altri, mentre per quanto riguarda Bloodborne si parlava addirittura di una remaster del primo capitolo e di un seguito per PS5, ma anche in questo caso niente di concreto.

L'unica certezza, al momento, è che Bluepoint Games sta lavorando ad un gioco inedito per PlayStation 5. Il prossimo titolo dello studio, dunque, non sarà una remaster, un rifacimento o un remake, bensì un progetto originale, anche se non è ancora chiaro se farà parte un'IP già esistente o segnerà l'inizio di un nuovo franchise. La conferma di ciò è arrivata nel settembre del 2021, quando Bluepoint Games e i suoi 70 dipendenti sono entrati ufficialmente nei PlayStation Studios. Nel frattempo, lo studio si è anche tenuto impegnato assistendo Santa Monica Studio nella lavorazione di God of War Ragnarok.

Ad oggi non sappiamo nulla di ufficiale in merito al nuovo gioco di Bluepoint Games, se non che i ragazzi texani ci stanno lavorando duramente e che, a detta loro, "le cose belle richiedono tempo". Dal recente leak di Insomniac Games è emerso un artwork ritraente un mondo fantasy ispirato alle civiltà megalitiche, ma non ci è alcuna certezza che sia legato al nuovo progetto di Bluepoint Games, oltre ad essere materiale assolutamente non ufficiale e non pensato per la condivisione pubblica. Non ci resta che pazientare nell'attesa della presentazione di questo nuovo gioco per PS5!