Cosa mangia Crash Bandicoot? Curiosità sui frutti Wumpa

Cosa sono i famosi frutti Wumpa, principale cibo dell'altrettanto famigerato Bandicoot? Vediamo insieme qualche curiosità su queste bacche immaginarie ma senza dubbio succulente.

Crash è senza dubbio un Bandicoot molto particolare, dal momento che non si nutre di radici ma di frutti immaginari, i Wumpa. I frutti Wumpa sono dei particolari frutti che crescono sulle isole dell'arcipelago N.Sanity, ma possono essere trovati anche in altri luoghi. Hanno l'aspetto di mele rosse o gialle, anche se la loro forma ricorda vagamente il mango. Nelle versioni giapponesi dei giochi di Crash sono chiamati semplicemente mele.

Nonostante siano rosse e gialle all' esterno, l'interno è di diverso colore; la polpa, infatti, è viola, così come il succo che se ne ricava. Tuttavia questa caratteristica (vista per la prima volta in Crash Bandicoot 1: lasciando Crash fermo per un po' cominciava a giocare con un wumpa, fino a lanciarselo addosso) non è stata mantenuta nei giochi successivi, in cui si vede che la polpa del frutto è giallognola, come quella di una normale mela. Altra caratteristica peculiare, anch'essa non mantenuta nei giochi successivi, è quella della loro coltivazione. I frutti Wumpa, infatti, da quanto si vede nel video introduttivo di Crash Bandicoot 3 Warped, crescono direttamente sul terreno, un po' come cocomeri o pomodori, mentre in Crash Twinsanity si trovano su degli alberi particolari.

Crash va letteralmente matto per questi frutti immaginari, e in ogni gioco può ricevere dei bonus (solitamente una vita extra) quando ne raccoglie 100.