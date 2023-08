Di cosa parla Starfield? Tra Interstellar e religione, Bethesda svela nuovi dettagli

Nel mentre i giocatori iniziano già ad ideare il proprio protagonista in Starfield, Bethesda ha svelato nuovi dettagli sulla space opera diretta da Todd Howard, soffermandosi in particolar modo sui temi narrativi che verranno trattati nel corso dell'avventura.

Starfield sembra voler proporre un'esperienza profonda ai videgiocatori che si addentreranno nel suo mondo Sci-Fi, e l'aspetto narrativo dell'opera non costituirà un'eccezione. Emil Pagliarulo di Bethesda ha confermato a Polygon che il gioco parlerà del "significato dell'Universo", tuttavia non sarà sua intenzione dare al giocatore una risposta esplicita ed inequivocabile alle domande esistenziali che da sempre l'uomo si pone.

Uno di questi dubbi, naturalmente, riguarda le possibili forme di vita che potremmo trovare su pianeti che non siano la Terra. Tuttavia, la storia di Starfield non ruoterà necessariamente attorno a questa tematica, che sembra invece destinata a costituirne solo una porzione: "No, non necessariamente. È un inizio. Si tratta di capire, cos'è una ricerca? Abbiamo mostrato la presenza di alcuni artefatti nel gioco e alcune cose strane: solleveremo la questione fin dall'inizio. Questo è extraterrestre? È qualcos'altro?".

Nel mondo di Starfield ci sarà spazio per la religione. Per la precisione, saranno presenti due movimenti religiosi distinti, uno dei quali è in realtà un collettivo di atei illuminati: "Abbiamo discusso molto di religione e alla fine ne abbiamo inventate due per il gioco. Tutte le religioni esistenti sono ancora presenti nel mondo, nell'universo, ma ci concentriamo sulle due nuove perché accentuano l'atmosfera teologica nel gioco. Quindi c'è il Sanctum Universum, una specie di chiesa in cui si crede che gli esseri umani che attraversano lo spazio e sono in grado di esplorare l'universo siano un segno che Dio esiste e che Dio vuole che siamo più vicini a lui. E poi ci sono gli Illuminati, fondamentalmente una chiesa atea. Sono umanisti: non c'è niente di teologico in questo. E così ci saranno molti discorsi sui nostri viaggi, sulla nostra teologia. Della serie, 'cosa c'è là fuori?' Siamo stati davvero ispirati da cose come 2001: Odissea nello Spazio o Contact o Interstellar: questi concetti di fantascienza davvero inebrianti".

In attesa del lancio in Accesso Anticipato in programma per l'1 settembre e del lancio globale atteso su PC Windows e Xbox Series X|S il 6 settembre, Todd Howard ha voluto ringraziare tutti i collaboratori di Bethesda e Microsoft.