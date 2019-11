Cosa ne pensate di PES 2020? Konami offre 25.000 GP in cambio della vostra opinione

Negli ultimi anni la serie Pro Evolution Soccer ha compiuto dei passi in avanti notevoli, culminati nell'eccellente eFootball PES 2020 . Konami, in ogni caso, non intende adagiarsi sugli allori e sa benissimo che il successo non può prescindere dal miglioramento continuo delle meccaniche di gioco.

Per tale motivo, ha lanciato un nuovo sondaggio diretto ai giocatori: la casa giapponese vuole sapere cose ne pensano sul titolo e come sta procedendo la loro esperienza sui campi virtuali del gioco, al fine di comprendere al meglio tutte le criticità della produzione. Se volete partecipare anche voi, non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, scegliere la lingua (ovviamente c'è anche l'italiano) e rispondere alle domande di Konami. Iniziative come questa sono davvero preziose per gli sviluppatori.

Se siete indecisi sulla partecipazione, sappiate che al termine del sondaggio vi aspetta una lauta ricompensa. Tutti coloro che lo completeranno riceveranno ben 25.000 GP da spendere liberamente nella modalità MyClub! Non fate sfuggire l'occasione: il sondaggio sarà attivo fino alle ore 03:00 del 28 novembre. Non possedete ancora il gioco? In tal caso, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di PES 2020 per chiarirvi le idee.