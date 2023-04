Cosa fare se la Play 5 si blocca? Come riavviare la PS5 piantata

Se state leggendo queste righe probabilmente la vostra PS5 si è bloccata e non sapete come risolvere il problema. Non c'è una soluzione unica, anche perché il blocco di PlayStation 5 può essere causato da molti fattori, alcune volte legate al sistema operativo, altre volte ai supporti fisici o ancora a guasti e problemi tecnici dell'hardware.

Se la vostra PS5 è bloccata, la prima cosa da fare è quella di riavviare la PlayStation 5 con il DualSense premendo il tasto PlayStation al centro ed entrando nel Centro di Controllo, da qui avrete a disposizione tre voci: Modalità Riposo, Spegni e Riavvia.

Selezionando Riavvia, la console dovrebbe ripartire senza grossi traumi, in caso questa soluzione non dovesse funzionare, scegliete la voce Spegni, attendete la fine del processo, staccate il cavo di alimentazione e ricollegatelo dopo almeno trenta secondi (meglio se un minuto). Non funziona? Provate a riavviare PS5 in modalità provvisoria seguendo questi passaggi:

Tenere premuto il tasto di accensione di PS5 fino a quando la spia lampeggia, si spegnerà dopo pochi secondi

A console spenta, tenere premuto il tasto di accensione

Rilasciare il tasto dopo aver sentito due bip a distanza di sette secondi

Collegare il DualSense tramite il cavo USB e premere il tasto PlayStation

Adesso la console si riaccenderà con la modalità provvisoria attivata, da qui potete scegliere varie opzioni tra cui Riavvia PS5, Aggiorna Software, Ripristina Impostazioni, Svuota Cache e Ricostruisci Database o Reimposta PS5.

Si tratta di funzionalità di diagnostica utile per risolvere i principali problemi di PlayStation 5. L'aggiornamento software è sempre consigliato mentre ricordatevi che il ripristino delle impostazioni, reimpostare la PS5 o ricostruire il database potrebbe portare alla perdita dei dati.

State tranquilli, ecco come fare il backup e il ripristino di giochi e salvataggi su PlayStation 5. Se non riuscite a risolvere il problema, potrebbe trattarsi di un guasto di tipo hardware, in questo caso vi suggeriamo di contattare l'assistenza PlayStation Italia e aprire un ticket di supporto.