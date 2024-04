Che cosa fare se la PlayStation 5 non si spegne o si blocca?

Sebbene si tratti di casi sporadici, esiste la possibilità che PlayStation 5 si blocchi durante il gioco o in fase di spegnimento, impedendo ai possessori della console Sony di eseguire questo passaggio in maniera corretta. Nel caso in cui ciò dovesse verificarsi, esistono alcune procedure che consentono di risolvere nel giro di pochi secondi.

Quando PlayStation 5 non risponde ai comandi del giocatore o resta bloccata nella schermata di spegnimento, la prima cosa da fare è tentare lo spegnimento manuale forzato: per procedere in tal senso, occorre tenere premuto per circa venti secondi il tasto frontale, così che la console si spenga anche in caso di blocco.

Nei casi più estremi, quelli in cui nemmeno questo metodo permette di spegnere PlayStation 5, non resta che rimuovere il cavo d'alimentazione. Si tratta di un'azione pericolosa, da seguire solo se non ci sono alternative. Sappiate inoltre che alla successiva accensione verrà mostrato un messaggio in cui viene chiesto di spegnere la console in modo sicuro e potrebbe anche essere eseguita una ricostruzione del database.

È bene precisare che queste procedure vanno eseguite solo ed esclusivamente quando ce n'è bisogno. A tal proposito, bisogna sempre accertarsi che PlayStation 5 non sia semplicemente entrata in modalità riposo: se quindi avete il dubbio sull'effettivo blocco della console, vi suggeriamo di leggere il nostro speciale dedicato alle possibili colorazioni del led di PlayStation 5, così da comprendere quale sia effettivamente lo stato della console Sony ed evitare errori. Gli unici momenti in cui la console può considerarsi bloccata sono quelli in cui la luce frontale è blu fissa, blu lampeggiante o bianca lampeggiante per più di qualche minuto.

