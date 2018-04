Cosa possiamo aspettarci dal report finanziario di Nintendo del 26 aprile?

Giovedì 26 aprile Nintendo terrà una riunione con gli azionisti per illustrare i risultati finanziari dell'anno fiscale 2017, ovvero del periodo che va dal primo marzo 2017 al 31 marzo 2018. Cosa possiamo aspettarci da questo meeting? Il Wall Street Journal prova ad analizzare la situazione.

Sicuramente Nintendo rivelerà il fatturato totale dell'anno fiscale, che secondo gli analisti sarà superiore a 1.04 trilioni di yen (oltre 7.5 miliardi di euro), più che raddoppiato rispetto all'anno fiscale 2016. Con ogni probabilità la casa di Kyoto rivelerà anche il numero di Switch effettivamente vendute nel primo anno, cifra che dovrebbe essere superiore alle aspettative, con 16 milioni di unità distribuite contro le 15 milioni previste. Il CEO di Nintendo dovrebbe poi comunicare le proiezioni di vendita per l'anno fiscale in corso, inizialmente fissato a oltre 20 milioni di unità.

Quasi certamente ci sarà spazio anche per il mercato mobile, con nuovi dettagli sulla finestra di lancio di Mario Kart Tour e la conferma di altri giochi per smartphone in lavorazione. Non ci resta dunque che attendere il 26 aprile per saperne di più sui risultati dell'ultimo anno fiscale di Nintendo, un periodo sicuramente positivo per la casa di Kyoto grazie al grande successo di Switch.