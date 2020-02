Cosa possiamo aspettarci da God of War 2 per PS5? Trama, ambientazione e novità

God of War per PlayStation 4 è uno dei più grandi successi commerciali degli ultimi anni con oltre dieci milioni di copie vendute e recensioni estremamente positive da parte di pubblico e critica. Da tempo si parla di un possibile sequel in arrivo su PS5: cosa possiamo aspettarci da God of War 2?

Grazie alla potenza di PlayStation 5, God of War 2 potrebbe superare il primo capitolo sotto ogni aspetto e introdurre nuove meccaniche di gameplay legate magari anche alle funzionalità del DualShock 5, non ancora del tutto note al pubblico. Dall'ambientazione ai nemici, passando per la trama ed i personaggi principali, abbiamo raccolto in questo video le nostre ipotesi e le aspettative su God of War per PS5.

Sony Santa Monica sta cercando varie figure professionali, tra cui un Narrative Animator, figura professionale che sembra ben sposarsi con un progetto del calibro di God of War 2, al momento però non ci sono conferme sull'esistenza del gioco.

Secondo alcuni rumor lo studio di Cory Barlog mostrerà God of War 2 alla presentazione di PS5, anche in questo caso però si tratta solamente di speculazioni, è probabile in ogni caso che i primi dettagli sul gioco possano arrivare nel corso del 2020 o nel 2021, con lancio ipoteticamente fissato per il 2022.