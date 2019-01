Marvel's Spider-Man 2 per PS5: cosa possiamo aspettarci dal sequel Next-Gen?

Il nuovo gioco di Spider-Man realizzato da Insomniac è stato un grande successo su PlayStation 4 ed ora che anche la miniserie dei suoi DLC è arrivata alla fine, abbiamo deciso di formulare alcune ipotesi per quello che potrebbe essere il prossimo capitolo next gen....

Al momento lo studio non ha ancora annunciato un sequel del gioco ma è altamente probabile che Marvel's Spider-Man 2 possa uscire su PlayStation 5, così come i sequel di altri popolari giochi usciti recentemente su PS4, pensiamo a God of War o Horizon Zero Dawn ad esempio. Insomniac potrebbe approfittare del secondo episodio per limare alcuni difetti tecnici e strutturali di Marvel's Spider-Man, nonchè per espandere l'universo narrativo della produzione introducendo nuovi nemici e storie ambientate nel Ragnoverso.

In questo nuovo video (attenzione, contiene spoiler sulla trama di Marvel's Spider-Man) proviamo a ipotizzare i contenuti di Marvel's Spider-Man 2 per PS5, basandoci su rumor, speculazioni, ipotesi e previsioni. Buona visione!