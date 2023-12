Cosa sta facendo Santa Monica Studio dopo God of War Ragnarok?

Dopo il successo critico e commerciale di God of War Ragnarok e la calorosa accoglienza riservata al DLC gratis Valhalla, i ragazzi di Santa Monica Studio hanno sicuramente di che essere soddisfatti, ma siamo sicuri che mentre vi scriviamo non stanno riposando. A cosa stanno dando forma nelle loro fucine digitali? Ecco tutto ciò che sappiamo.

Cominciamo subito chiarendo che, allo stato attuale, i piani di Santa Monica Studio per il futuro non sono noti ufficialmente. Non sappiamo cosa sta prendendo forma nei loro studi californiani, anche se da tempo circolano dei rumor al riguardo. Alanah Pearce, che è entrata far parte dello studio nel 2020 in qualità di scrittrice, durante un'intervista della scorsa estate ha lasciato intendere di essere al lavoro su un gioco sci-fi, riportando in auge un rumor che circola da anni. Era infatti il 2019 quando Cory Barlog ha suggerito per la prima volta di essere impegnato su un progetto AAA fantascientifico per PS5.

Che sia questa la direzione intrapresa da Santa Monica Studio? Alanah Pearce, pur essendo nello studio da tre anni ormai, non è stata coinvolta direttamente nell'ultimo gioco di God of War; Barlog, invece, dopo aver diretto il capitolo del 2018, ha lasciato le redini di Ragnarok al collega Eric Williams: è dunque possibile che le attenzioni di entrambe le personalità siano al momento principalmente rivolte a questo fantomatico progetto sci-fi. L'ipotesi fantascientifica è ulteriormente avvalorata da un recente acquisto dello studio. Lo scorso novembre la scrittrice e Narrative Designer Bonnie Jean Mah è entrata in Santa Monica portando con sé tutto il suo bagaglio di esperienze in materia di sci-fi, avendo nel suo curriculum importanti collaborazioni con franchise come Warhammer 40.000 e Gears of War.

Tra gli altri possibili progetti di Santa Monica Studio potrebbe esserci una raccolta con le versioni rimasterizzate dei tre giochi della trilogia originale di God of War. Questo rumor è recentissimo, essendo emerso per la prima volta la scorsa settimana, ma sicuramente suggestivo, oltre che plausibile. Dal canto nostro, riteniamo che i due progetti citati fin qui - il nuovo tripla A sci-fi e God of War Trilogy Remastered - possano tranquillamente coesistere, avendo alla base obiettivi e budget sicuramente differenti. In attesa di conferme ufficiali, possiamo continuare a goderci l'epilogo della storia norrena di Kratos.