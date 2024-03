Cosa sappiamo sul nuovo Ghost Recon? Dall'arrivo nel 2025 ai richiami a CoD e Battlefield

Nel corso degli ultimi anni vi è stato modo di parlare di parlare a più riprese del nuovo episodio di Ghost Recon che guarda al futuro: dapprima si pensava che sarebbe arrivato nel 2023, ma così non è stato. Tom Henderson ha poi dichiarato, all'incirca un anno fa, che Ghost Recon uscirà nel 2025, ma cos'altro sappiamo su questo titolo?

Purtroppo non vi sono ancora molte informazioni, ma a distanza di circa 13 mesi lo stesso Tom Henderson è tornato alla carica sul nuovo Ghost Recon: secondo il giornalista di Insider-Gaming, il prossimo capitolo della serie è previsto per il 2025/2026. Si tratta di un periodo per ovvie ragioni estremamente generico, che però risulta essere in linea con quanto dichiarato da Henderson nel 2023. L'anno che verrà sarà davvero quello del ritorno della celebre saga di Ubisoft?

Al momento è impossibile dare una risposta alla domanda di cui sopra, ma il momento in cui il titolo giungerà sul mercato sarà fondamentale per il brand. Secondo la fonte, Ghost Recon tornerà alla prospettiva in prima persona e l'intera avventura strizzerà l'occhio ai capisaldi degli sparatutto in prima persona del calibro di Call of Duty e Battlefield. Come mai si allude ad una somiglianza con questi franchise?

Secondo Tom Henderson, il nuovo Ghost Recon "sembra ispirarsi fortemente alla serie Modern Warfare". Tale dichiarazione è correlata ai filmati da lui visti, che però non verranno divulgati a seguito delle richieste della fonte di tale leak. Stando a quanto emerso da questa prova video, inoltre, "la trama del gioco si sviluppa intorno ai 'Ghosts' - il vostro team - che si infiltrano nella zona di guerra per portare a termine missioni segrete". Cosa ne pensate della possibile strada intrapresa dal prossimo Ghost Recon?