Cosa sappiamo di Naafiri, il prossimo Assassin in arrivo su League of Legends

Nel corso di questa settimana Riot Games ha svelato l’aspetto di Milio, enchanter ora presente nei server PBE che diventerà ufficialmente il primo campione in arrivo nel 2023 su League of Legends. Tuttavia, sappiamo anche quale sarà il secondo: ecco qualche dettaglio in più riguardo Naafiri, il prossimo assassin Darkin di LoL.

Secondo la lore, i Darkin sono le divinità-guerriere mortali nate da Shurima e poi corrotte, come Aatrox e Varus. Nel caso di Naafiri, Riot al momento ha svelato soltanto che si tratta di un Champion femmina ma, naturalmente, i fan della Landa degli Evocatori e della storia dei personaggi che lottano al suo interno hanno voluto scavare più a fondo alla ricerca delle informazioni più importanti.

Naafiri dovrebbe essere un Darkin dalla regione di Shurima - la stessa di Azir e Askhan per intenderci – e, potenzialmente, potrebbe essere la sorella di Varus, Valeeva, semplicemente con un nome diverso. Sempre per i fan, Naafiri potrebbe essere un campione Assassin da usare nella corsia centrale con un focus interessante sulle giocate macro, piuttosto che sulle semplici schermaglie di squadra o sulle uccisioni isolate.

Chiarire così presto i dettagli del campione ci chiede però di navigare tra mille indiscrezioni dei fan; pertanto, non ci resta che attendere le prossime patch (potenzialmente le versioni 13.10 o 13.11) per venire a conoscenza delle prime, attese informazioni ufficiali.

