Cosa serve per organizzare un Major di CS:GO? Ce lo dice Valve

La stagione competitiva di Counter-Strike: Global Offensive è scandita dai Major, organizzati sempre sotto la stretta sorveglianza di Valve, ciascuno con un montepremi da un milione di dollari.

All'inizio di questa settimana, Valve ha pubblicato un interessante FAQ sul sito ufficiale che spiega in dettaglio il processo che porta la compagnia a selezionare i partner principali.

Valve ha dichiarato che il processo di selezione è rimasto sostanzialmente invariato da quando la struttura principale è stata introdotta nel 2013.

Lo sviluppatore riceve proposte dettagliate dagli organizzatori dei tornei che espongono i loro piani per un potenziale CS: GO Major, e Valve seleziona il potenziale partner tra le proposte pervenute. Fino ad oggi, la maggior parte dei diritti degli eventi Major sono stati vinti da ESL ma in futuro la ELEAGUE, il DreamHack, la Major League Gaming e PGL potranno ospitare almeno un torneo ciascuno. FACEIT, inoltre, entrerà a far parte di tale squadra di privilegiati entro la fine dell'anno, visto che ospiterà il primo Major del Regno Unito.

Le FAQ affermano che Valve generalmente considera solo le proposte di aziende e organizzazioni che, come ESL o il comitato del DreamHack, possiedono una comprovata esperienza di eventi su larga scala. La logistica, poi, gioca un ruolo importante.

Secondo Valve, "Il pubblico di CS: GO tende a raggiungere il picco di presenza intorno alle 14:00, quindi preferiamo le proposte che possono collocare gli incontri più importanti in quel particolare periodo di tempo". Le linee guida di Valve sono rivolte principalmente agli organizzatori di eventi che vogliono prendere in considerazione l'invio di una proposta seria.

La società, infatti, ci ha tenuto a ricordare l'importanza di diversi fattori che entrano in gioco nella selezione, come l'importanza della valorizzazione del luogo in cui si tiene l'evento, rispetto alla sua effettiva grandezza, la capacità dell'organizzatore di avere sempre un “piano B” e l'abilità nel creare un'esperienza coinvolgente per il pubblico.

Infine, Valve ha annunciato un cambiamento nella sua strategia di comunicazione. In futuro, l'azienda selezionerà in largo anticipo i propri partner principali, dando così all'organizzatore più tempo per prepararsi all'evento. Questo livello di trasparenza di Valve pone gli organizzatori di eventi su un piano egualitario. Aziende come ESL e DreamHack hanno già trascorsi importanti con Valve, con cinque anni di esperienza nel proporre Major. Ora, però, le aziende appena entrate in questo particolare mondo sanno esattamente cosa sta cercando Valve e possono adattare la loro strategia di conseguenza.