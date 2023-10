Cosa serve a PlayStation Plus per superare Xbox Game Pass?

Da qualche anno Xbox Game Pass è un elemento fondamentale della strategia commerciale di Microsoft: il servizio in abbonamento è un punto di riferimento per gli utenti Xbox grazie anche al suo vastissimo catalogo in continuo rinnovo mese dopo mese. Ed almeno per ora su console non ci sono alternative altrettanto vaste.

Tuttavia, per un analista, Sony potrebbe eguagliare se non superare l'impatto di Xbox Game Pass attraverso un'idea molto ambiziosa: creare un servizio in streaming multimediale, comprensivo non solo di videogiochi ma anche di cinema, televisione e musica. E' questo ciò che suggerisce Karol Severin di Midia Research, nel corso di un'intervista con il portale Games Industry.

"Sony ha uno dei più impressionanti cataloghi di contenuti al mondo, e metterli assieme in un servizio in abbonamento potrebbe essere una solida e competitiva risposta agli sforzi cross-platform di Microsoft", sostiene Severin, convinto che solo con un progetto simile il colosso nipponico potrebbe rispondere efficacemente all'acquisizione di Activision da parte di Microsoft.

Per l'analista non ci sono altre alternative altrettanto efficaci, a meno di non comprare un colosso grande quanto Activision Blizzard, prospettiva che secondo Severin è piuttosto difficile che vada in porto: "La sola risposta a disposizione di Sony in ottica videogiochi sarebbe comprare un'azienda davvero grande come Take-Two, ma è uno scenario improbabile".

Vi piacerebbe un servizio multimediale targato Sony come suggerito da Severin? Intanto vi ricordiamo quali sono i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre 2023, un ricco elenco guidato da Gotham Knights.