A cosa servono le porte USB di PlayStation 2? Quali periferiche sono compatibili?

Furono molte le innovazioni tecniche introdotte da PlayStation 2 rispetto alla sua iconica progenitrice, a cominciare dalle due porte USB montate sulla parte frontale, totalmente assenti sulla prima PlayStation. Ma a cosa servono? Se anche voi vi siete posti questa domanda, abbiamo una buona notizia per voi: siete giunti nel posto giusto!

PlayStation 2 presenta due porte USB 1.1 sulla parte frontale della scocca, opportunamente evidenziante da una cornice blu che richiama le stesse tonalità del logo e della base verticale. La posizione varia in base all'orientamento della console: si trovano in basso se la PS2 è posizionata in verticale, a sinistra se poggiata su un ripiano orizzontale. Le due porte USB sono ovviamente presenti anche sul successivo modello Slim, in questo caso però non presentano una cornice e sono immerse nel nero della scocca tra le porte per i controller e la presa d'aria anteriore.

A cosa servono le porte USB di PS2? I due ingressi consentono il collegamento di un'ampia varietà di periferiche, anche se presentano una serie di limitazioni. Tra quelle che possono essere collegate figurano, a titolo di esempio, il microfono di Singstar, la telecamera di EyeToy, gli headset e persino mouse, tastiere e trackball per i pochi giochi compatibili. Alcuni giochi sfruttavano le porte USB in maniera unica e singolare: Gran Turismo 4 e Tourist Trophy, ad esempio, consentivano il salvataggio degli screenshot su dispositivi di archiviazione esterni e persino la stampa attraverso delle stampanti USB compatibili!

Le porte USB di PlayStation 2 presentavano anche delle limitazioni, implementate da Sony per garantire la sicurezza del sistema. Il BIOS della console, ad esempio, impediva l'esecuzione di immagini ISO da da pennette USB.

