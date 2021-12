Cosa signfica PlayStation? L'origine del nome della console Sony

Il marchio PlayStation è uno dei più grandi simboli del mondo videoludico sin dal suo esordio nel 1994. La sua popolarità è tale da essere ben noto anche a chi non è appassionato di videogiochi, con un successo commerciale che non accenna a rallentare con il debutto della più recente PlayStation 5.

Nonostante la grandissima fama raggiunta (con PS5 a quota 10 milioni di unità vendute nel corso del suo primo anno di commercializzazione), in pochi conoscono il significato e l'origine del nome del brand creato da Sony. Da un punto di vista letterale, il nome PlayStation può essere tradotto direttamente nella nostra lingua con qualcosa di simile a stazione da gioco, un termine che racchiude alla perfezione l'essenza delle varie console prodotte dal colosso dell'elettronica giapponese.

Oltre a questa traduzione letterale e piuttosto semplicistica, possiamo affidarci anche alla definizione ufficiale riportata sul dizionario della lingua italiana a partire dal 1996. Al termine PlayStation è associato il seguente significato: "dispositivo elettronico che consente la proiezione e lo svolgimento di videogiochi su schermo televisivo". Anche questa descrizione è quindi coerente con il senso che tradizionalmente, da appassionati, associamo ad una console come la PlayStation.

Restando in tema, secondo Jason Schreier Sony potrebbe lanciare nel 2022 l'abbonamento PlayStation Spartacus: si tratterebbe di una sorta di fusione tra PlayStation Plus e PlayStation Now ed includerebbe la possibilità di scegliere tra diversi livelli di abbonamento a seconda delle necessità.