Cosa significa backtracking nei videogiochi?

Risorsa di design spesso utilizzata dagli sviluppatori, amico dei completisti e fondamento su cui poggiano interi generi videoludici (vi basti pensare al largo impiego che ne fanno i metroidvania), il backtracking nei videogiochi è un concetto estremamente radicato. Che cosa indica esattamente questo termine così specifico?

Come riportato nel nostro dizionario dei videogiochi, che ricordiamo racchiude i termini più diffusi e importanti del gergo videoludico, fare backtracking equivale a tornare sui propri passi per esplorare nuovamente aree già visitate in precedenza. Sebbene gli anni passati abbiano visto più volte il backtracking sfruttato come una scorciatoia, intesa come faciloneria per aumentare artificialmente la durata di un gioco (da qui l’accezione negativa che molti associano al termine), il suo utilizzo ben calcolato può rivelarsi una soluzione tuttora brillante.



Fare backtracking non è per forza obbligatorio, e può servire a tutti quei giocatori determinati a riesplorare zone viste in passato, che si tratti di scoprire percorsi alternativi, trovare oggetti lasciati indietro o raggiungere eventuali collezionabili in precedenza impossibili da ottenere senza aver prima trovato una determinata arma o potenziamento. Inutile dire che in questo caso non si parlerebbe di backtracking forzato, ma di una libera scelta determinata dal proprio stile di gioco.

