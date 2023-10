Cosa significa DOOM e perché il gioco si chiama così?

Nel lontano 1993, Doom è stato il primo di una lunga serie di giochi destinato a diventare una pietra miliare del genere per per la sua vena oscura e la sua coinvolgente grafica 3D. Ad oggi si riflette su quale sia il futuro della brutale saga shooter dopo Doom Eternal, l'ultimo capitolo rilasciato, ma cosa significa DOOM?

Da un punto di vista puramente semantico, il termine "Doom" si traduce dall'inglese con "Condanna", "Destino" o "Sentenza" e vuole essere un riferimento evocativo all'atmosfera che possiamo aspettarci nel mondo di gioco.

Questo termine racchiude in una sola parola quei sentimenti di terrore che il gioco vuole suscitare, quel gameplay rabbioso in cui possiamo cimentarci e il violento fato che ci accompagna per tutta l'avventura. Tuttavia, c'è un altro motivo per cui gli sviluppatori hanno voluto affibbiare questo titolo alla propria opera. "Doom", infatti è un riferimento al film "Il colore dei soldi". In particolare, nella scena in cui viene chiesto al personaggio di Tom Cruise cosa porta con sé, lui (nell'originale) risponde “In here? Doom." Dopodiché, rivela il contenuto di una stecca da biliardo dal design ricercato.

Da questa battuta è nata l'idea di chiamare Doom il primi gioco di quella che è poi diventata una serie di videogiochi sparatutto in prima persona su uno sfondo fantascientifico e horror (in cui si conta anche la cancellazione di Doom 4). Lo scopo per il giocatore è respingere orde di demoni e zombie dall'Inferno.



