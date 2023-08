Che cosa significa esattamente The Last Of Us in italiano?

Dopo aver apprezzato i primi due, straordinari capitoli della saga videoludica in esclusiva PlayStation ed una serie televisiva altrettanto di buona qualità, i fan di The Last Of Us non vedono l’ora di poter dare un’occhiata ad un potenziale terzo capitolo della saga di Ellie e Joel, oppure al titolo multiplayer dedicato alle Fazioni.

Come quasi sempre accade quando si tratta di opere videoludiche e non, anche in questo caso il titolo della serie ha un preciso significato, non casuale, il quale contribuisce a creare l’atmosfera che l’ha resa una delle più importanti saghe videoludiche degli ultimi 10 anni. Scopriamo dunque che cosa significa in italiano The Last Of Us.

Prima di proseguire, tuttavia, vi avvisiamo che il contenuto dei prossimi paragrafi potrebbe rappresentare uno spoiler sui due titoli di Naughty Dog: se non volete rovinarvi la sorpresa in alcun modo, vi consigliamo di non procedere oltre con la lettura.

Le quattro parole che compongono il titolo originale, ovviamente in lingua inglese, possono essere tradotte letteralmente in “gli ultimi tra noi” oppure “l’ultimo tra noi”: queste due frasi, in qualunque modo si vogliano interpretare, assumono un significato decisamente chiaro quando si va a confrontarle con quelli che sono i finali dei due capitoli della serie, e soprattutto con quello di The Last Of Us Parte 2. Si tratta infatti di conclusioni in cui solo pochi personaggi rimangono in vita, a discapito di tutti gli altri incontrati durante l’avventura, finiti spesso vittime di un mondo crudele, barbaro e spietato, in cui vige la legge del più forte e in cui sentimenti di rabbia e vendetta guidano l’animo umano.

Il titolo della serie vuole dunque fare eco alla situazione appena descritta, in cui la protagonista, Ellie, si ritrova infine sola e abbandonata a sé stessa. A proposito, sapete perché Ellie alla fine non ha ucciso QUEL personaggio?